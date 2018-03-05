Бывший полковник Главного разведывательного управления РФ 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя спутница были найдены без сознания в торговом комплексе британского Солсбери. Cпециалисты провели санитарную обработку в центре Солсбери Фото: Twitter / Le Globe Видимых повреждений у пострадавших не обнаружено. По словам свидетелей, они выглядели так, как будто приняли что-то очень сильное. Пострадавшие были госпитализированы с подозрением на отравление неизвестным веществом.Центр города был перекрыт, специалисты провели санитарную обработку.В полиции сообщили, что пока не могут утверждать, что произошло преступление. Latest on the Salisbury Russian spy incident: https://t.co/lcFu8b9RK0 pic.twitter.com/Da2olKJFKV — BBC West Live (@BBCBristol) 5 березня 2018 р. Скрипалю 66 лет. В 1999 году он ушел в отставку в звании полковника Главного разведывательного управления. До 2003 года работал в управлении делами министерства иностранных дел России. В декабре 2004 года Федеральная служба безопасности арестовала его и обвинила в госизмене и сотрудничестве с английской разведкой. Скрипаль признал себя виновным и в 2006 году получил 13 лет тюрьмы.В 2010 году Скрипаль и еще трое осужденных в России были помилованы в рамках операции по обмену между российскими, американскими и британскими спецслужбами.23 ноября 2006 года в больнице Университетского колледжа Лондона умер прежний офицер Федеральной службы безопасности РФ Александр Литвиненко. Он скончался от лучевой болезни, вызванной попаданием в организм радиоактивного вещества – полония-210. За три недели до смерти Литвиненко встречался со своими бывшими сослуживцами, а на тот момент российскими предпринимателями Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном.Расследование и суд по делу Литвиненко длились больше девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные слушания начались только в начале 2015 года. По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него компромата на представителей российских властей. 21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, "вероятно", было утверждено Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом Владимиром Путиным.Виновными в убийстве признали Лугового и Ковтуна, которые подсыпали полоний в чай Литвиненко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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