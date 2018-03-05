"Господин Косюк никоим образом не оплачивал это мероприятие"

"Действительно, Юрий Косюк был на горнолыжном курорте Франции в качестве приглашенного гостя на дне рождении другого человека - коллеги и друга. Господин Косюк никоим образом не оплачивал это мероприятие, поскольку это было личное праздник другого лица" , - заявили в пресс-службе компании " Мироновский хлебопродукт ", передает УНН .

Ранее Inforesist и Жизнь со ссылкой на видео выложено в социальных сетях сообщили, что Юрий Косюк устроил роскошную вечеринку в ресторане La Mangeori в Куршавеле, Франция.

На видео видно как Косюк громко поет гимн во время выноса шампанского. Гость Косюка на вечеринке и автор данного видео прокомментировал: "В стране кризис, слава Украине".

Напомним, что в 2017 году компания Юрия Косюка получила 1400000000 грн дотаций из государственного бюджета , что составляет 30% всех дотаций выделенных на агропромышленность. В свою очередь Косюк написал статью , в которой считает получения им дотаций из бюджета абсолютно справедливым.

В 2017 году компания Косюка "Мироновский хлебопродукт" выплатила 2200000000 грн дивидендов владельцам. Всего за период с января по сентябрь 2017 чистая прибыль Мироновский хлебопродукт составил 7 млрд грн.

С 2018 года вступили в действие ограничения в 150 млн грн на группу связанных компаний по программе дотаций, по которой Косюк получал больше средств. В ответ правительство отменило любые расходы по данной программе направив вместо средства на программу поддержки животноводства.

Сумма дотаций по программе поддержки животноводства выросла в 23 раза по сравнению с 2017 годом до 4 млрд грн. В 2018 году правительство отнесло птицеводство к животноводству, чего не было в 2017 году. Также введены новые программы дотаций которые позволят Косюку компенсировать до 1 млрд грн затрат на строительство птицефабрик, включая затраты предыдущих лет.