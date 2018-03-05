в ближайшее время переизбрать своего президента.

Итальянский депутат Микеле Николетти, которого избрали президентом в январе этого года, проиграл выборы в Италии. Он больше не является членом парламента, передает со ссылкой на .

Социалист Николетти набрал 29,57% процентов. Уступил Ванессе Каттои с "Лиги севера". Она получила 37,50% голосов.

Ожидалось, что итальянец будет занимать должность президента 2 года. По традиции ассамблеи, президента переизбирают на второй год без дискуссий.

Итальянская сепаратистская правая партия "Лига севера" стала одним из победителей парламентских выборов 4 марта. Первое место заняло антисистемное и евроскептическое "Движение 5 звезд" (M5S). Оно набирает около 32,1%. Вместе с "Лигой севера" получат около 50% в парламенте. Третье место заняла партия "Вперед, Италия!" - 13,8%.

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