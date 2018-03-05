Ученые установили, что внеземная жизнь теоретически может существовать в пределах Солнечной системы.

По мнению исследователей из Германии и Австрии, условия на Энцеладе, одном из спутников Сатурна, подходят для жизни архей — одноклеточных микроорганизмов, которые не имеют ядра, информирует svodka.net.

В покрытой льдом поверхностью спутника Сатурна находится океан. Выяснилось, что археи вида Methanothermococcus okinawensis, которые производят метан, оказались прекрасно приспособлены к жизни в условиях, которые ученые создали в лаборатории и, которые соответствую условиям на Энцеладе.

Археи Methanothermococcus okinawensis живут близко гидротермальных источников на дне при очень высокой температуре, перерабатывая углекислый газ и водород в метан. Следы метана ранее были обнаружены в испарениях, что вырывались из трещин в ледяной поверхности Энцелада. По мнению ученых, часть этого газа теоретически может быть произведена подобными микроорганизмами.

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Кроме того, на Энцеладе есть углекислый газ, а на его южном полюсе были обнаружены признаки гидротермальной активности. По расчетам исследователей, геохимические процессы в ядре небесного тела микроорганизмы способны обеспечить достаточным количеством водорода.

Тем не менее, результаты исследования говорят лишь о принципиальной возможности наличия микроорганизмов на спутнике Сатурна, но никак не доказывают, что они действительно там живут, подчеркивают ученые.

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