|
Белковский: Кандидат от КПРФ Грудинин доживает последние дни в качестве кандидата в президенты
|
05.03.2018 22:29
|
Кремль и лично президент России Владимир Путин готовят к снятию с
выборов кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, считает
российский политолог Станислав Белковский. Белковский: Снятие
Грудинина будет окончательной спецоперацией по дискредитации этих
выборов Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Судя по всему,
Кремль, власть президента Российской Федерации и лично президент
Владимир Путин готовят к снятию с выборов кандидата от
Коммунистической партии РФ Павла Грудинина", – отметил
он.Политолог пояснил, что о снятии Грудинина свидетельствует
новость из ЦИК, что у кандидата от КПРФ с прошлого года оставались
незакрытыми 13 счетов в швейцарском банке. Кроме того, на днях
на Грудинина неожиданно подали в суд и выиграли слушания бывшие
пайщики совхоза имени Ленина."Все это, по нашему мнению, означает,
что кандидат от КПРФ Грудинин доживает последние дни в
качестве кандидата в президенты. Это довольно печально. Грудинин ни
в коей мере не является нашим единомышленником. Более того, в
недавних дебатах кандидатов в президенты возник спор между Ксенией
Собчак и Грудининым по поводу исторической роли Иосифа Сталина... И
Собчак сказала, что хвастать усами, похожими на сталинские, как это
делает Грудинин, – это все равно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель
хвасталась бы усами, как у Гитлера", – рассказал он.По мнению
Белковского, Грудинин только притворяется сталинистом, отрабатывая
долг перед КПРФ."Грудинин должен участвовать в выборах. Его снятие
будет окончательной спецоперацией по дискредитации этих выборов...
Мы призываем всех избирателей, которые собирались голосовать за
Грудинина, в случае его снятия голосовать за Собчак", –
подытожил он.Президентские выборы в РФ пройдут 18
марта, за этот пост будут бороться восемь человек.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира