Кремль и лично президент России Владимир Путин готовят к снятию с выборов кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, считает российский политолог Станислав Белковский. Белковский: Снятие Грудинина будет окончательной спецоперацией по дискредитации этих выборов Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Судя по всему, Кремль, власть президента Российской Федерации и лично президент Владимир Путин готовят к снятию с выборов кандидата от Коммунистической партии РФ Павла Грудинина", – отметил он.Политолог пояснил, что о снятии Грудинина свидетельствует новость из ЦИК, что у кандидата от КПРФ с прошлого года оставались незакрытыми 13 счетов в швейцарском банке. Кроме того, на днях на Грудинина неожиданно подали в суд и выиграли слушания бывшие пайщики совхоза имени Ленина."Все это, по нашему мнению, означает, что кандидат от КПРФ Грудинин доживает последние дни в качестве кандидата в президенты. Это довольно печально. Грудинин ни в коей мере не является нашим единомышленником. Более того, в недавних дебатах кандидатов в президенты возник спор между Ксенией Собчак и Грудининым по поводу исторической роли Иосифа Сталина... И Собчак сказала, что хвастать усами, похожими на сталинские, как это делает Грудинин, – это все равно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель хвасталась бы усами, как у Гитлера", – рассказал он.По мнению Белковского, Грудинин только притворяется сталинистом, отрабатывая долг перед КПРФ."Грудинин должен участвовать в выборах. Его снятие будет окончательной спецоперацией по дискредитации этих выборов... Мы призываем всех избирателей, которые собирались голосовать за Грудинина, в случае его снятия голосовать за Собчак", – подытожил он.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта, за этот пост будут бороться восемь человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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