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"Нафтогаз" усилил охрану ГТС
05.03.2018 22:30
"Нафтогаз" усилил охрану ГТС
В Туркменистане во время конфликта с "Газпромом" произошли взрывы на газопроводах
Силовые структуры по просьбе НАК "Нафтогаз Украины" взяли под усиленную охрану объекты газотранспортной системы (ГТС) Украины.
"Нафтогаз" усилил охрану ГТС Фото: news.mail.ru

Об этом сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

"Мы это уже сделали (обратились в милицию по вопросу охраны ГТС - ред). Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в частности Национальной гвардией Украины" , - сказал Витренко.

Вторник напомнил ситуацию, что ранее состоялась в Туркменистане, когда во время конфликта с "Газпромом" произошли взрывы на туркменских газопроводах.

Во время пресс-конференции Витренко заявил, что  НАК "Нафтогаз" подтвердил получение от "Газпрома" информации о расторжении контрактов.

"Газпром" сегодня официально направил сообщение к "Нафтогазу Украины"о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Напомним, что 28 февраля Нафтогаз заявил, что  Газпром "обязали выплатить $ 2560000000 Украина . По словам председателя правления" Нафтогаза "Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для" Газпрома "начинается с на следующий день - то есть 1 марта 2018.

После этого  "Газпром" вернул "Нафтогаза" предоплаты за газ и отказался поставлять его с 1 марта .

НАК  "Нафтогаз Украины" призвала украинский экономить газ  - уменьшить температуру в помещениях. Министерство энергетики и угольной промышленности  ввело временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки .

Впоследствии глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что  компания собирается "немедленно начать"  в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.

В ответ Президент Украины Петр Порошенко  заверил , что договор не будет расторгнут. По слвоам Президента, договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" нельзя разорвать в одностороннем порядке.

В субботу, 3 марта, Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности принял решение о  снятии ограничения  по газоснабжению учебных заведений Украины. МОН позволило с понедельника всем учебным заведениям  возобновить работу .

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что  ситуация с поставками природного газа стабилизировалась .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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