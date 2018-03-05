Журналист, главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов рассказал в Facebook подробности задержания военнослужащими 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) боевика «ДНР», который оказался гражданином России.

Журналист отметил, что «блуждающий москаль», уроженец села Яропольцы Белгородской области был захвачен с оружием в руках, информирует svodka.net.

«Оказалось, что воин РФ прошел незамеченным сквозь боевые порядки бригады, и был взят в плен бойцами противотанкового артиллерийского дивизиона в тылу украинских войск. Более того, по уверениям бойцов бригады, П (фамилия задержанного россиянина Покусаев, – «ГОРДОН») блуждал в нашем тылу несколько суток. О существовании блуждающего москаля украинским военным сообщили продавщицы сельских магазинов, к которым зашел военный с оружием в российском «цифровом» камуфляже, и к ужасу продавщиц пытался купить продукты за российские рубли», – сообщил Бутусов.

По его словам, после сообщения продавцов за российским террористом началась охота, и «фарт в виде голодного москаля привалил к артиллеристам».

Журналист рассказал, что украинские военные накормили боевика кашей, а тот сообщил им, что хозяйство в его селе развалилось, и, чтобы кормить семью, он пошел наемником на Донбасс за 15 тыс рублей в месяц (около 7 тыс. грн).

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«Реальность оказалась печальной – часть денег российские командиры у солдат потихоньку отбирают на всякие нужды, а жаловаться запрещено. У П. забирали деньги часто, потому что он от безысходности регулярно с товарищами выпивал, аватарил, хотя и наказывали всех. Но в тыл его не отправляли, ведь людей нет на передовой, хотя аватары, но все нужны», – продолжил Бутусов.

Он добавил, что в итоге боевик решил пробираться домой через украинскую территорию.

«Ему казалось, что это безопасней, больше только он боялся что командиры поймают и убьют, чтобы продолжать тырить его деньги, а у жестоких «укропов» таких меркантильных чувств нету. Вот блуждающий москаль и взял автомат и пошел себе прямо по направлению украинских позиций. Да только на позиции не попал. И на минное поле тоже не попал, и с дозорами бдительными не встретился. Дуракам да пьяным везет», – подытожил журналист.

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