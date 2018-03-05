Указывается, что их не было на работе по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки

По данным Комитета избирателей Украины , между прогульщиков в прошлом месяце оказались

Евгений Бакулин (Оппозиционный блок)

Олесь Довгий (Воля Народа)

Вадим Рабинович (Оппозиционный блок)

Дмитрий Ярош (внефракционный)

Вячеслав Константиновский (заявил о сложении полномочий)

Также нардепы, которых разыскивают правоохранители Сергей Клюев и Александр Онищенко.

Указывается, что их не было на работе по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки.

"В целом только половина депутатов (198 из 423) были зарегистрированы на всех заседаниях в феврале. Больше только депутатов посетили утреннее заседание 6 февраля, меньше только - утреннее заседание 9 февраля", - говорится в сообщении.