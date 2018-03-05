|Активисты назвали депутатов-прогульщиков февраля
|05.03.2018 22:37
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Указывается, что их не было на работе по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировкиВ течение февраля семь народных депутатов пропустили все заседания парламента.
Фото: facebook.com/chesno.movement
По данным Комитета избирателей Украины , между прогульщиков в прошлом месяце оказались
Евгений Бакулин (Оппозиционный блок)
Олесь Довгий (Воля Народа)
Вадим Рабинович (Оппозиционный блок)
Дмитрий Ярош (внефракционный)
Вячеслав Константиновский (заявил о сложении полномочий)
Также нардепы, которых разыскивают правоохранители Сергей Клюев и Александр Онищенко.
Указывается, что их не было на работе по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки.
"В целом только половина депутатов (198 из 423) были зарегистрированы на всех заседаниях в феврале. Больше только депутатов посетили утреннее заседание 6 февраля, меньше только - утреннее заседание 9 февраля", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что депутатам Верховной Рады компенсировали 9400000 грн за проезд .