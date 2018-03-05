Погода, Новости, загрузка...
Активисты назвали депутатов-прогульщиков февраля
05.03.2018 22:37
Активисты назвали депутатов-прогульщиков февраля
Указывается, что их не было на работе по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки
В течение февраля семь народных депутатов пропустили все заседания парламента.
Активисты назвали депутатов-прогульщиков февраля Фото: facebook.com/chesno.movement

По данным Комитета избирателей Украины , между прогульщиков в прошлом месяце оказались

Евгений Бакулин (Оппозиционный блок)

Олесь Довгий (Воля Народа)

Вадим Рабинович (Оппозиционный блок)

Дмитрий Ярош (внефракционный)

Вячеслав Константиновский (заявил о сложении полномочий)

Также нардепы, которых разыскивают правоохранители Сергей Клюев и Александр Онищенко.

Указывается, что их не было на работе по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки.

"В целом только половина депутатов (198 из 423) были зарегистрированы на всех заседаниях в феврале. Больше только депутатов посетили утреннее заседание 6 февраля, меньше только - утреннее заседание 9 февраля", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что депутатам Верховной Рады компенсировали 9400000 грн за проезд .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить