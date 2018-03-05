Все девять пленарных заседаний парламента в феврале пропустили семь народных депутатов.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Не ходили на работу и Вадим Рабинович из "Оппозиционного блока", Олесь Довгий из " народа", внефракционный Дмитрий Ярош, Вячеслав Константиновский, который заявил о сложении полномочий, а также нардепы-беглецы Сергей и Александр Онищенко,передает со ссылкой на .

В общем только половина депутатов - 198 из 423 - были зарегистрированы на всех заседаниях в феврале. Больше только депутатов посетили утреннее заседание 6 февраля, меньше только - утреннее заседание 9 февраля.

Самые высокие показатели посещения у "Народного фронта", "Самопомочи" и "Блока Петра Порошенко" - 83, 81 и 80% соответственно. Самые низкие - у депутатов группы " Народа" - письменно было зарегистрировано в среднем 59% депутатов.

Из-за низкой дисциплины председатель Верховной Рады несколько раз досрочно закрывал пленарные заседания. В частности, 7 февраля в зале было меньше 150 народных депутатов. Для принятия решений должно быть не менее 226 голосов.

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