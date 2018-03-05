|
Модель Рыбка заявила, что у нее есть записи разговоров Дерипаски о выборах в США
|
05.03.2018 22:45
|
Задержанная в Таиланде модель Настя Рыбка утверждает, что
располагает аудиозаписями, на которых миллиардер Олег Дерипаска
обсуждает президентские выборы в Соединенных Штатах, в том числе –
с американцами. Вашукевич-Рыбка просит политическое убежище в
Штатах Фото: nastya_rybka.ru / Instagram На интервью в
иммиграционном центре Таиланда Рыбка утверждала, что записала от 16
до 18 часов разговоров между миллиардером Олегом Дерипаской с
различными собеседниками, во время которых звучала тема
президентских выборов в Штатах 2016 года.В записях фигурируют трое
людей, которые свободно говорили по-английски, по мнению Рыбки, они
были американцами.По словам модели, у Дерипаски был "план",
касавшийся выборов. Однако Рыбка отказалась говорить о
подробностях, пообещав передать записи для расследования, только
если США предоставят ей политическое убежище.8 февраля Фонд борьбы
с коррупцией российского политика Алексея Навального опубликовал
расследование, в котором утверждается, что вице-премьер РФ Сергей
Приходько и Дерипаска в августе 2016 года провели три дня на
яхте миллиардера вместе с "девушками из эскорт-агентств".Дерипаска,
по мнению Навального, мог быть одним из посредников Кремля при
вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, эту тему он мог
обсуждать с Приходько во время плавания на яхте.В своем Instagram
Рыбка, которая якобы состояла в отношениях с Дерипаской,
опубликовала фото и видео с яхты.Бизнесмен подал в суд на Рыбку, а
также "секс-тренера" Александра Кириллова (Алекса Лесли) за
публикацию частных фото без разрешения.25 февраля полиция
Таиланда задержала Рыбку и Лесли за незаконное проведение
"секс-тренинга" в Паттайе.27 февраля Рыбка вышла на связь и
пообещала выдать американской прессе "недостающие пазлы",
подтверждающие связь российских депутатов с политтехнологом Полом
Манафортом и президентом США Дональдом Трампом и "всей этой шумихой
на выборах в США".28 февраля Рыбка и Лесли попросили
политическое убежище в США.5 марта посольство США в Беларуси
заявило, что Рыбка может претендовать только на статус беженца.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира