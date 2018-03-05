Задержанная в Таиланде модель Настя Рыбка утверждает, что располагает аудиозаписями, на которых миллиардер Олег Дерипаска обсуждает президентские выборы в Соединенных Штатах, в том числе – с американцами. Вашукевич-Рыбка просит политическое убежище в Штатах Фото: nastya_rybka.ru / Instagram На интервью в иммиграционном центре Таиланда Рыбка утверждала, что записала от 16 до 18 часов разговоров между миллиардером Олегом Дерипаской с различными собеседниками, во время которых звучала тема президентских выборов в Штатах 2016 года.В записях фигурируют трое людей, которые свободно говорили по-английски, по мнению Рыбки, они были американцами.По словам модели, у Дерипаски был "план", касавшийся выборов. Однако Рыбка отказалась говорить о подробностях, пообещав передать записи для расследования, только если США предоставят ей политическое убежище.8 февраля Фонд борьбы с коррупцией российского политика Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждается, что вице-премьер РФ Сергей Приходько и Дерипаска в августе 2016 года провели три дня на яхте миллиардера вместе с "девушками из эскорт-агентств".Дерипаска, по мнению Навального, мог быть одним из посредников Кремля при вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, эту тему он мог обсуждать с Приходько во время плавания на яхте.В своем Instagram Рыбка, которая якобы состояла в отношениях с Дерипаской, опубликовала фото и видео с яхты.Бизнесмен подал в суд на Рыбку, а также "секс-тренера" Александра Кириллова (Алекса Лесли) за публикацию частных фото без разрешения.25 февраля полиция Таиланда задержала Рыбку и Лесли за незаконное проведение "секс-тренинга" в Паттайе.27 февраля Рыбка вышла на связь и пообещала выдать американской прессе "недостающие пазлы", подтверждающие связь российских депутатов с политтехнологом Полом Манафортом и президентом США Дональдом Трампом и "всей этой шумихой на выборах в США".28 февраля Рыбка и Лесли попросили политическое убежище в США.5 марта посольство США в Беларуси заявило, что Рыбка может претендовать только на статус беженца. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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