Как известно, выборы президента России назначены на 18 марта 2018

"Глава государства призвал международных партнеров не только к политическому осуждения проведения незаконного избирательного процесса на полуострове, но и к принятию надлежащих мер по недопущению своих граждан в так называемый" международного наблюдения " , - сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Как известно, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года, в них примут участие восемь кандидатов - Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Напомним, что Министерство иностранных дел направило ноту протеста Российской Федерации в связи проведением выборов президента России на территории аннексированного Крыму.