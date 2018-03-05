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Порошенко призывает международных партнеров не допустить своих граждан к спостережння за выборами в Крыму
05.03.2018 22:45
Порошенко призывает международных партнеров не допустить своих граждан к спостережння за выборами в Крыму
Как известно, выборы президента России назначены на 18 марта 2018
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни подчеркнул, что намерения руководства России провести голосование на президентских выборах на территории украинского Крыма противоречат международному праву.
Порошенко призывает международных партнеров не допустить своих граждан к спостережння за выборами в Крыму Фото: slovoidilo.ua

"Глава государства призвал международных партнеров не только к политическому осуждения проведения незаконного избирательного процесса на полуострове, но и к принятию надлежащих мер по недопущению своих граждан в так называемый" международного наблюдения " , - сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Как известно, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года, в них примут участие восемь кандидатов - Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Напомним, что Министерство иностранных дел  направило ноту протеста Российской Федерации  в связи проведением выборов президента России на территории аннексированного Крыму.

В то же время в  Центральной избирательной комиссии Российской Федерации заявили, что  несмотря на протест Украины выборы президента России в Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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