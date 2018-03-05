|Порошенко призывает международных партнеров не допустить своих граждан к спостережння за выборами в Крыму
|05.03.2018 22:45
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Как известно, выборы президента России назначены на 18 марта 2018Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни подчеркнул, что намерения руководства России провести голосование на президентских выборах на территории украинского Крыма противоречат международному праву.
Фото: slovoidilo.ua
"Глава государства призвал международных партнеров не только к политическому осуждения проведения незаконного избирательного процесса на полуострове, но и к принятию надлежащих мер по недопущению своих граждан в так называемый" международного наблюдения " , - сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Как известно, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года, в них примут участие восемь кандидатов - Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
Напомним, что Министерство иностранных дел направило ноту протеста Российской Федерации в связи проведением выборов президента России на территории аннексированного Крыму.
В то же время в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации заявили, что несмотря на протест Украины выборы президента России в Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме .