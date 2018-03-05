В Керченском проливе сухогруз под российским флагом «Андор» столкнулся с другим российским судном — средним черноморским сейнером «Хорс».

«Сухогруз при следовании в точку постановки на якорь в районе якорной стоянки в Керченском проливе столкнулся со средним черноморским сейнером. «Андор» шел с небольшой скоростью, только 6 узлов. После столкновения сухогруз стал на якорь, сейнер проследовал в Керчь, ошвартовался к причалу», – цитирует новостное агентство «Интерфакс» пресс-службу «Росморречфлота», информирует svodka.net.

В результате происшествия повреждения получил корпус сухогруза.

«У сухогруза Андор имеется повреждение привального груза и фальшборта в правом борту около трех метров», — говорится в сообщении «Росморречфлота».

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