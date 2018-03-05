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Свитолина стала претенденткой на звание лучшей теннисистки месяца
05.03.2018 22:53
Свитолина стала претенденткой на звание лучшей теннисистки месяца
Элина Свитолина в феврале защитила титул на турнире в Дубае
Четвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки февраля по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).
Свитолина стала претенденткой на звание лучшей теннисистки месяца Фото: tennis365.com

Как сообщает официальный сайт организации , соперниками Свитолиной в голосовании будут чешка Петра Квитова и испанка Гарбинье Мугуруса. Принять участие в голосовании может любой.

Напомним, в феврале Свитолина стала победительницей турнира серии WTA Premier в Дубае , в финале обыграв россиянку Дарью Касаткину, которая занимает двадцать четвёртом место в мировом рейтинге.

После этого она поднялась на четвертое место чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации.

В обновленном варианте рейтинге WTA Свитолина остается на четвертом месте.

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