|Свитолина стала претенденткой на звание лучшей теннисистки месяца
|05.03.2018 22:53
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Элина Свитолина в феврале защитила титул на турнире в ДубаеЧетвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки февраля по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).
Фото: tennis365.com
Как сообщает официальный сайт организации , соперниками Свитолиной в голосовании будут чешка Петра Квитова и испанка Гарбинье Мугуруса. Принять участие в голосовании может любой.
Напомним, в феврале Свитолина стала победительницей турнира серии WTA Premier в Дубае , в финале обыграв россиянку Дарью Касаткину, которая занимает двадцать четвёртом место в мировом рейтинге.
После этого она поднялась на четвертое место чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации.
В обновленном варианте рейтинге WTA Свитолина остается на четвертом месте.
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