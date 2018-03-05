Элина Свитолина в феврале защитила титул на турнире в Дубае

Как сообщает официальный сайт организации , соперниками Свитолиной в голосовании будут чешка Петра Квитова и испанка Гарбинье Мугуруса. Принять участие в голосовании может любой.

Напомним, в феврале Свитолина стала победительницей турнира серии WTA Premier в Дубае , в финале обыграв россиянку Дарью Касаткину, которая занимает двадцать четвёртом место в мировом рейтинге.

После этого она поднялась на четвертое место чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации.