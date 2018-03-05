Шестеро взрослых и двое детей погибли в Житомирской области. Предварительная версия полиции – отравление угарным газом. Плита могла стать источником угарного газа, подозревают в полиции Фото: pixabay.com Соседка обратила внимание, что никто из семьи вторые сутки не выходил из дому, кроме того, почувствовала удивительный запах.Как сообщила пресс-секретарь управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко, вызов поступил около 19.30 5 марта."На данный момент гибель восьми человек – уже подтвержденный факт, на месте работают следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области и Бердичевского отделения полиции", – сказала Ващенко.В квартире были обнаружены тела мужа и жены, владельцев жилья, их детей, 1990 и 1997 годов рождения, двух внуков – трехлетнего мальчика и годовалой девочки. Также между погибших –девушка сына владельцев квартиры и соседка.Предварительно причиной гибели людей называется отравление угарным газом. Версию насильственной смерти полиция пока что не рассматривает.Полицейские установили, что в доме работало печное отопление, плита была раскаленной. Вероятно, именно она стала источником угарного газа в помещении. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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