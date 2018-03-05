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Восемь человек найдены мертвыми в частном доме в Бердичеве
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05.03.2018 23:01
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Шестеро взрослых и двое детей погибли в Житомирской области.
Предварительная версия полиции – отравление угарным газом. Плита
могла стать источником угарного газа, подозревают в полиции Фото:
pixabay.com Соседка обратила внимание, что никто из семьи вторые
сутки не выходил из дому, кроме того, почувствовала удивительный
запах.Как сообщила пресс-секретарь управления Национальной полиции
в Житомирской области Алла Ващенко, вызов поступил около 19.30 5
марта."На данный момент гибель восьми человек – уже подтвержденный
факт, на месте работают следственно-оперативные группы ГУНП в
Житомирской области и Бердичевского отделения полиции", – сказала
Ващенко.В квартире были обнаружены тела мужа и жены, владельцев
жилья, их детей, 1990 и 1997 годов рождения, двух внуков –
трехлетнего мальчика и годовалой девочки. Также между погибших
–девушка сына владельцев квартиры и соседка.Предварительно причиной
гибели людей называется отравление угарным газом. Версию
насильственной смерти полиция пока что не рассматривает.Полицейские
установили, что в доме работало печное отопление, плита была
раскаленной. Вероятно, именно она стала источником угарного газа в
помещении.
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