В полиции опровергли информацию о том, что полицейский ранее служил в спецподразделении милиции "Беркут"

Об этом сказал начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля в эфире Общественного радио .

"До завершения служебного расследования этот человек участие в массовых мероприятиях брать не будет, поскольку я не считаю такие действия приемлемыми и нормальными. Я допускаю, чтобы всякое может случиться во время выполнения задачи, то не заметили, не так поняли, но это ни в коем случае не может быть оправданием полицейского ", - пояснил Зозуля.

Он опроверг информацию о том, что полицейский ранее служил в спецподразделении милиции «Беркут».

По словам Зозули, это - патрульный полицейский. Он также отметил, он имел личную беседу с вышеупомянутым полицейским.

Сейчас в полиции выясняют обстоятельства, при которых произошел инцидент. После этого будет решено, будет применено какое-то наказание по полицейского.

Напомним, утром 3 марта полиция начала ликвидацию палаточного городка под Верховной Радой, что было там с осени прошлого года. В полиции заявили, что нашли на территории палаточного городка гранаты, запалы, коктейли Молотова, дымовые мины.

Возникли столкновения, по итогам которых в полицию забрали 111 человек . 13 человек попали в больницы. Пострадали также семь сотрудников Национальной полиции.

В событиях под Радой пострадали по меньшей мере трое украинских журналистов . Журналист Богдан Кутепов обнародовал видеофрагмент попыток, которые оказывали сотрудники полиции, чтобы помешать ему съемку событий под Верховной Радой.

Прокуратура зарегистрировала уголовное производство относительно возможного превышения служебных полномочий полицейскими во время утренних событий возле Верховной Рады Украины.