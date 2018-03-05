НАК «Нафтогаз Украины» заинтересован в сохранении транзита российского газа по территории страны.

Кроме того, Нафтогаз готов выполнять договор о транзите с Газпромом, подписанный в 2009 году с внесенными в него изменениями в рамках решений Стокгольмского арбитража, сообщает Интерфакс-Украина, информирует svodka.net.

«Наша позиция заключается в том, что мы пока не видим оснований для расторжения договора (с Газпромом – ред.) на транзит», – заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

«Мало того, как минимум, из того, что мы видим в пояснениях «Газпрома» и предложениях, которые они делают с точки зрения пересмотра контракта и даже его расторжения, для нас выглядят неприемлемым», — добавил он.

Витренко уточнил, что существующие контракты с Газпромом о поставке и транзите газа от 2009 года предусматривают определенную процедуру, которую необходимо соблюсти при желании расторгнуть их: по контракту о поставке нужно предупредить об этом контрагента за 30 дней, а по контракту о транзите – за 45 дней, а в случае неудачи последующих переговоров следует обратиться в Стокгольмский арбитраж.

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Кроме того, Нафтогаз направил Газпром письмо с предложением начать переговоры о приведении контрактов в соответствие с принятыми изменениями в украинском законодательстве.

Витренко также сообщил, что Нафтогаз обладает в настоящее время достаточными ресурсами для обеспечения закупок газа в Европе, а также имеет возможность привлечь дополнительные средства от международных финансовых организаций.

«У Нафтогаза нет проблем с финансовыми ресурсами. У нас есть открытая линия кредитования Международного банка реконструкции и развития (Всемирный банк, линия на $500 млн – ред.), которую мы можем использовать для закупки газа, например, в апреле», – сказал он.

Витренко добавил, что НАК также ведет переговоры о возобновлении кредитной линии с ЕБРР на $300 млн.

«Нафтогаз сейчас относительно спокойно может выйти на международный финансовый рынок и, например, выпустить еврооблигации на значительную сумму», – сказал также главный коммерческий директор НАК.

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