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Бабченко: Путин уходит все больше в свой мир и начинает бряцать новым вундерваффе, как Гитлер в 1944 году
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05.03.2018 23:09
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Президент России Владимир Путин в качестве супероружия презентует
разработки середины прошлого века, отметил российский журналист
Аркадий Бабченко. Бабченко: Все восторгались, что у нас есть
ракета с непредсказуемой траекторией и мы всех поубиваем Фото: ЕРА
Такое мнение российский журналист Аркадий Бабченко высказал в
эфире "Эха Москвы"."Дела у Путина прямо противоположны тому, что он
говорит. Всерьез относиться к тому: что мы будем развивать
технологии; что самое главное достояние – люди; что самое
страшное – это технологическое отставание; понизить бедность;
увеличить ВВП... Эту всю ахинею я слышу уже 18 лет, и ничего из
этого не было сделано. Я послушал только его выступление,
касающееся нашего нового вундерваффе (термин
"чудо-оружие" был введен в оборот министерством пропаганды Третьего
рейха. –)", – рассказал он.Журналист отметил, что
речь президента о новом оружии означает переход России на новый
уровень противостояния с миром."Мне стало реально страшно, как было
мне в 2014 году страшновато, так стало мне и сейчас страшновато.
Человек уходит все больше и больше в свой мир. И в своем мире он
начинает бряцать новым оружием и новым вундерваффе, как это пытался
делать Гитлер в 1944 году. Аналогия довольно серьезная. Страшно мне
стало от того, что все, кто там сидел, – все они писали просто от
восторга, что у нас есть ракета с непредсказуемой траекторией, и мы
вас всех поубиваем, если вы не будете с нами дружить", –
подчеркнул Бабченко.Он отметил, что президент презентовал
разработки еще времен СССР."Это разработки середины прошлого века.
Им 70 лет в обед уже. Американцы прямоточный ядерный двигатель
сделали в 1952 году. Проект "Плутон". Он у них штатно отработал на
стенде целых пять минут. Но они поняли просто, что это будет
летающий Чернобыль, и закрыли этот проект", – заявил
журналист.Бабченко предположил, что российские военные подсовывают
Путину архивные разработки в качестве ноу-хау."Та же "Армата"
(российский новейший танк. – ), концепция
бронекапсулы, – она тоже разрабатывалась американцами в 70-х годах
прошлого века. Они от нее отказались. У нас это все выдается за
новейшее оружие, и больше ничего нет. Это показатель", –
подчеркнул он.По мнению журналиста, рассказ об оружии был в первую
очередь рассчитан на внутреннего потребителя, однако адресовался
также к остальным странам мира."Американские и европейские генералы
должны поставить Путину памятник. Потому что в 2014 году он
возродил НАТО, которое уже вообще померло своей смертью. Сейчас и
ПРО будет по границам, и американские танки, и все, что угодно. Но
я не знаю, на что там рассчитывает генералитет. Лицо начальника
Генштаба РФ было не самым радостным, когда он все это
слушал", – подытожил он.1 марта 2018 года во время обращения к
Федеральному собранию президент РФ Путин рассказал о создании
крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически
неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия,
но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Также, по его
словам, уже принят на вооружение гиперзвуковой
авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", началось серийное
производство нового ракетного комплекса "Авангард"
и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты
"Сармат".Во время выступления главы Кремля показали видео с
пробными запусками ракет и анимационные ролики с
моделированием поражения условных целей.В Белом
доме и Пентагоне заверили, что заранее знали об
указанных разработках и полностью подготовлены для защиты от любых
угроз.
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