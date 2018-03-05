Президент России Владимир Путин в качестве супероружия презентует разработки середины прошлого века, отметил российский журналист Аркадий Бабченко. Бабченко: Все восторгались, что у нас есть ракета с непредсказуемой траекторией и мы всех поубиваем Фото: ЕРА Такое мнение российский журналист Аркадий Бабченко высказал в эфире "Эха Москвы"."Дела у Путина прямо противоположны тому, что он говорит. Всерьез относиться к тому: что мы будем развивать технологии; что самое главное достояние – люди; что самое страшное – это технологическое отставание; понизить бедность; увеличить ВВП... Эту всю ахинею я слышу уже 18 лет, и ничего из этого не было сделано. Я послушал только его выступление, касающееся нашего нового вундерваффе (термин "чудо-оружие" был введен в оборот министерством пропаганды Третьего рейха. –)", – рассказал он.Журналист отметил, что речь президента о новом оружии означает переход России на новый уровень противостояния с миром."Мне стало реально страшно, как было мне в 2014 году страшновато, так стало мне и сейчас страшновато. Человек уходит все больше и больше в свой мир. И в своем мире он начинает бряцать новым оружием и новым вундерваффе, как это пытался делать Гитлер в 1944 году. Аналогия довольно серьезная. Страшно мне стало от того, что все, кто там сидел, – все они писали просто от восторга, что у нас есть ракета с непредсказуемой траекторией, и мы вас всех поубиваем, если вы не будете с нами дружить", – подчеркнул Бабченко.Он отметил, что президент презентовал разработки еще времен СССР."Это разработки середины прошлого века. Им 70 лет в обед уже. Американцы прямоточный ядерный двигатель сделали в 1952 году. Проект "Плутон". Он у них штатно отработал на стенде целых пять минут. Но они поняли просто, что это будет летающий Чернобыль, и закрыли этот проект", – заявил журналист.Бабченко предположил, что российские военные подсовывают Путину архивные разработки в качестве ноу-хау."Та же "Армата" (российский новейший танк. – ), концепция бронекапсулы, – она тоже разрабатывалась американцами в 70-х годах прошлого века. Они от нее отказались. У нас это все выдается за новейшее оружие, и больше ничего нет. Это показатель", – подчеркнул он.По мнению журналиста, рассказ об оружии был в первую очередь рассчитан на внутреннего потребителя, однако адресовался также к остальным странам мира."Американские и европейские генералы должны поставить Путину памятник. Потому что в 2014 году он возродил НАТО, которое уже вообще померло своей смертью. Сейчас и ПРО будет по границам, и американские танки, и все, что угодно. Но я не знаю, на что там рассчитывает генералитет. Лицо начальника Генштаба РФ было не самым радостным, когда он все это слушал", – подытожил он.1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию президент РФ Путин рассказал о создании крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Также, по его словам, уже принят на вооружение гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат".Во время выступления главы Кремля показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.В Белом доме и Пентагоне заверили, что заранее знали об указанных разработках и полностью подготовлены для защиты от любых угроз. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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