|В Фрэнсис МакДорманд украли "Оскар", но грабителя задержали
|05.03.2018 23:09
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Неизвестный мужчина схватил статуэтку, когда артистка отложила ееУ актрисы Фрэнсис МакДорманд украли статуэтку премии "Оскар" на вечеринке после церемонии награждения.
Об этом сообщает издание Variety .
Отмечается, что мужчина схватил статуэтку, когда артистка отложила ее, чтобы пообщаться с другими гостями.
Вору удалось скрыться. Журналисты сообщили, что видели, как МакДорманд плакала на улице после того, как оставила все попытки найти пропажу.
Позже злоумышленника задержал фотограф, работавший на западе. Статуэтка была возвращена актрисе. Отмечается, что МакДорманд попросила отпустить мужа, и тот растворился в толпе. Информацию о том, что артистка получила "Оскар" назад, подтвердил ее представитель.
МакДорманд завоевала награду как лучшая актриса за главную роль в фильме "Три билборда на границе Эбинга, Миссури" . Статуэтку ей вручила Дженнифер Лоуренс.
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