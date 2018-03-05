Неизвестный мужчина схватил статуэтку, когда артистка отложила ее

Об этом сообщает издание Variety .

Отмечается, что мужчина схватил статуэтку, когда артистка отложила ее, чтобы пообщаться с другими гостями.

Вору удалось скрыться. Журналисты сообщили, что видели, как МакДорманд плакала на улице после того, как оставила все попытки найти пропажу.

Позже злоумышленника задержал фотограф, работавший на западе. Статуэтка была возвращена актрисе. Отмечается, что МакДорманд попросила отпустить мужа, и тот растворился в толпе. Информацию о том, что артистка получила "Оскар" назад, подтвердил ее представитель.