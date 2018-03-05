Турецкие войска нанесли очередной авиаудар по правительственным силам, в результате чего погибли мирные жители.

Об этом сообщили наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, передает со ссылкой на .

Налет был совершен на город Джандаирис, что близко от границы с Турцией. Бомбардировка унесла жизни 13 мирных жителей, между них 2 детей. С начала турецкой операции "Оливковая ветвь" в Сирии погибли 165 мирных жителей. Однако Турция не признает этого и говорит, что прилагает усилия, чтобы избежать смертей мирных жителей.

Анкара вступила в боевые столкновения с курдскими "Отрядами Народной самообороны" (YPG) в январе этого года, поскольку считает их "террористами". Целью Турции является очистка северной Сирии от "всех террористических элементов".

Ранее, в результате турецких бомбардировок погибли 36 сирийских военных, которые поддерживают местных курдов. Авиаудары по правительственным силам Сирии были нанесены в северо-западном сирийском регионе Африн.

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