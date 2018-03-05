Как я и прогнозировал, операция ВС Турции “Оливковая ветвь” в кантоне Африн не будет представлять собой подобие блицкрига, а продвигаться неспешно, но уверенно, с полным окружением курдских сил сопротивления. Однако главным вопросом было, насколько позволят в Кремле далеко зайти турецкому султану в его сирийской экспансии. И как показывает время, Эрдогану дан полный карт-бланш по действиям в мятежном кантоне.

Начавшаяся 20 января операция по состоянию на сегодня не буксовала ни на одном из участков проведения. Серьезного сопротивления ВС Турции и поддерживаемые Анкарой ВФ не встречают. Причем, под серьезным сопротивлением я подразумеваю полномасштабные боевые действия с ожесточёнными позиционными боями, информирует svodka.net.

Не так давно официальный Дамаск согласился поддержать курдские отряды YPG в борьбе с турецкими войсками, однако, сколь ни будь существенных результатов, это не принесло, а сирийские колонны с военными (по сути, наемниками Хезболы и иранцами) накрывались артиллерийским огнем.

Пожалуй, самой серьёзной поддержкой кантона со стороны Москвы стала отправка в начале февраля в Африн колонны курдов из Ирака, значительную часть из которых составляли части “Сил сопротивления Синджара” (YBS). Причем здесь Москва к YBS? Да притом, что костяк YBS это курды-езиды, компактно проживающие не только в северных районах Ирака. Что же до прибывших в Африн езидов, то, по мнению турецкой стороны, в их состав так же входят и бойцы “ Рабочей партии Курдистана ” прошедшие подготовку в лагерях на территории Нагорного Карабаха (в Лачине и Кельбаджаре) сейчас контролируемых Арменией и де-факто – Кремлем, а так же в Ереване, Гюмри и Спитаке.

По сути, это была наиболее существенная поддержка курдов за все это время со стороны России. Однако живая сила не решает исход боя, когда соперник противопоставляет артподготовку с использованием систем РСЗО и авиацию. Более серьёзных поставок вооружений и техники в Африн Кремль опасается делать. И это, в принципе, может означать лишь одно – недостаточная поддержка Кремлем курдов говорит о сливе данного кантона туркам.

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