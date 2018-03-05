У американской актрисы Фрэнсис Макдорманд во время губернаторского бала украли "Оскар", полученный за главную роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Статуэтку быстро нашли. Макдорманд получила "Оскар" за роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Фото: ЕРА Статуэтка была похищена во время губернаторского бала, который состоялся после вручения премии. Вскоре "Оскар" нашли и вернули его обладательнице.По подозрению в похищении полиция задержала 47-летнего Терри Брайанта. У него был билет на бал. Брайанта могут отпустить под залог в $20 тыс.Сегодня ночью в Лос-Анджелесе вручили кинопремию "Оскар". Макдорманд стала лучшей актрисой. Лидером по количеству "Оскаров" стал фильм "Форма воды" Гильермо дель Торо – картина получила четыре статуэтки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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