У американской актрисы Фрэнсис Макдорманд во время губернаторского
бала украли "Оскар", полученный за главную роль в фильме "Три
билборда на границе Эббинга, Миссури". Статуэтку быстро нашли.
Макдорманд получила "Оскар" за роль в фильме "Три билборда на
границе Эббинга, Миссури" Фото: ЕРА Статуэтка была похищена во
время губернаторского бала, который состоялся после вручения
премии. Вскоре "Оскар" нашли и вернули его обладательнице.По
подозрению в похищении полиция задержала 47-летнего Терри Брайанта.
У него был билет на бал. Брайанта могут отпустить под залог в
$20 тыс.Сегодня ночью в Лос-Анджелесе вручили кинопремию
"Оскар". Макдорманд стала лучшей актрисой. Лидером по
количеству "Оскаров" стал фильм "Форма воды" Гильермо дель
Торо – картина получила четыре статуэтки.
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