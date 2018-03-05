Россияне обвинили США в обострении ситуации в Сирии

Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтвою, сообщает Интерфакс .

"У нас все больше свидетельств того, что наши западные партнеры, прежде только Соединенные Штаты, хотели бы эту Джабхат-ан-Нусра, которая сейчас меняет свои наименования, но от этого суть ее не меняется, вывести из-под удара и сохранить ее в случае сейчас более и более откровенных планов вернуться к плану "Б", то есть попытаться изменить режим в Дамаске ", - заявил Лавров.

По его словам, все больше появляется информации о том, что некоторая узкая группа, которую сформировали американцы по сирийским вопросом, узкая, неинклюзивна, вынашивает планы развала сирийского государства.

"Это еще одно подтверждение недоговороспособности наших западных партнеров, в практическом плане выбирают курс, прямо противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН, которые, в том числе, постоянно подтверждают уважение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - отметил Лавров.

В связи с ситуацией в Восточной Гуте он призвал западных партнеров к честному стремление урегулировать ситуацию, отметив, что действия РФ и сирийских военных в этом районе вполне легитимными ..

Отметим, что Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в воскресенье во время телефонного разговора согласились, что Сирия и Россия, ее поддерживает, ответственная за страдания гражданских, сообщила канцелярия британского премьера.

Лидеры двух стран настаивают на том, что Россия должна принять немедленные меры, чтобы убедить Дамаск прекратить обстрелы анклава.