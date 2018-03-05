|Лавров обвинил США в планах развалить Сирию
|05.03.2018 23:17
|
Россияне обвинили США в обострении ситуации в СирииВласти США и некоторая узкая группа вынашивает планы по развалу Сирии.
Фото: gettyimages.com
Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтвою, сообщает Интерфакс .
"У нас все больше свидетельств того, что наши западные партнеры, прежде только Соединенные Штаты, хотели бы эту Джабхат-ан-Нусра, которая сейчас меняет свои наименования, но от этого суть ее не меняется, вывести из-под удара и сохранить ее в случае сейчас более и более откровенных планов вернуться к плану "Б", то есть попытаться изменить режим в Дамаске ", - заявил Лавров.
По его словам, все больше появляется информации о том, что некоторая узкая группа, которую сформировали американцы по сирийским вопросом, узкая, неинклюзивна, вынашивает планы развала сирийского государства.
"Это еще одно подтверждение недоговороспособности наших западных партнеров, в практическом плане выбирают курс, прямо противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН, которые, в том числе, постоянно подтверждают уважение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - отметил Лавров.
В связи с ситуацией в Восточной Гуте он призвал западных партнеров к честному стремление урегулировать ситуацию, отметив, что действия РФ и сирийских военных в этом районе вполне легитимными ..
Отметим, что Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в воскресенье во время телефонного разговора согласились, что Сирия и Россия, ее поддерживает, ответственная за страдания гражданских, сообщила канцелярия британского премьера.
Лидеры двух стран настаивают на том, что Россия должна принять немедленные меры, чтобы убедить Дамаск прекратить обстрелы анклава.
Жители Восточной Гуты в пригороде сирийской столицы Дамаска вынуждены спасаться через гуманитарные коридоры .