Обмененный в 2010г на Анну Чапмен и ее товарищей экс-полковник ГРУ Скрипаль госпитализирован в Британии с отравлением ядом

Мужчина, пострадавший в результате воздействия неизвестного ядовитого вещества в торговом центре британского города Солсбери, вероятно, является бывшим разведчиком из России, передает в понедельник телерадиокорпорация Би-би-си.

По данным Би-би-си, речь идет об экс-полковнике ГРУ - 66-летнем Сергее Скрипале.

Накануне сотрудники местной полиции объявили, что в одном из торговых центров города Солсбери пострадали два человека - мужчина и женщина - из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом. Пострадавшие были доставлены в близлежащую больницу. На них не было видимых травм, сообщает полиция Солсбери.

"Вчера около 16.15 мы приняли звонок от человека, обеспокоенного состоянием двух людей. Два человека - мужчина в возрасте около 60 лет и женщина в возрасте порядка 30 лет лежали без сознания на лавочке в The Maltings (торговый центр - ИФ) в Солсбери", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Полиция Солсбери отмечает, что мужчина и женщина, вероятно, были знакомы. В своих сообщениях полиция не называет имен пострадавших.

По сообщению британских СМИ, один из очевидцев утверждает, что пострадавшие сидели на скамейке. Причем женщина "прислонилась к мужчине, и казалось, что она, вероятно, потеряла сознание. По словам собеседника журналистов, мужчина, в свою очередь "делал какие-то странные движения руками, смотря при этом вверх".

Другой свидетель отметил, что мужчина и женщина выглядели так, будто они приняли "что-то очень сильное".

Би-би-си со ссылкой на свидетелей сообщает, что место инцидента в воскресенье оцепили, там работали люди в защитных костюмах.

Состояние здоровья С.Скрипаля, как и его спутницы, оценивается как критическое.

Других подробностей инцидента не приводится.

Газета "Дейли телеграф", в свою очередь, пишет, что пара могла отравиться "мощным синтетическим наркотиком Фентанил".

С.Скрипаль отбыл в России срок заключения по обвинению в шпионаже в пользу Британии и в 2010 году был помилован президентом РФ. В настоящий момент мужчина находится на территории Великобритании, где ему было предоставлено убежище.

Как сообщалось, в 2006 году Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил полковника спецслужб России Сергея Скрипаля к 13 годам лишения свободы. Суд признал его виновным по статье 275 УК РФ - государственная измена в форме шпионажа. С.Скрипаль был признан виновным в выдаче государственной тайны иностранному государству. Дополнительным наказанием С.Скрипалю суд назначил лишение воинского звания и наград.

В ЦОС ФСБ России сообщали, что С.Скрипаль работал в пользу спецслужб Великобритании. Его сотрудничество с английской разведкой СИС было пресечено ФСБ России в декабре 2004 года. По информации ФСБ, С.Скрипаль во время прохождения военной службы в Вооруженных силах РФ с середины 1990-х годов был завербован английской разведкой, которой передавал сведения, составляющие государственную тайну. Несмотря на увольнение в конце 1999 года с военной службы, С.Скрипаль продолжал сотрудничать с английской разведкой, проводя с ее представителями встречи за границей. "Секретные сведения, которые С.Скрипаль передавал англичанам после увольнения с военной службы, он добывал через бывших сослуживцев. Своими действиями шпион нанес существенный убыток обороноспособности и безопасности государства", - сообщал представитель ЦОС ФСБ.

В июне 2010 года американские власти арестовали десятерых российских агентов по подозрению в шпионаже. Вскоре после ареста их обменяли на ученого Игоря Сутягина и бывших сотрудников спецслужб Сергея Скрипаля, Александра Запорожского и Геннадия Василенко, осужденных в России за шпионаж. Обмен состоялся в аэропорту Вены. Фигурантами шпионского скандала стали Анна Чапман, Ричард и Синтия Мерфи, Хуан Лазаро, Майкл Зотолли, Патрисия Миллз и др, задержанных властями США как незарегистрированных агентов, работавших в пользу России.

Между тем в ноябре 2006 году в Лондоне погиб от отравления экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, получивший в 2000 году убежище в Великобритании. После смерти в его организме был обнаружен радиоактивный элемент полоний-210.

В январе 2016 года в Лондоне был обнародован доклад британского судебного следователя Роберта Оуэна, из которого следует, что в Великобритании виновниками смерти А.Литвиненко считают бизнесмена Дмитрия Ковтуна и депутата Госдумы шестого и седьмого созывов Андрея Лугового, которые встречались с А.Литвиненко за три недели до его смерти. Кроме того, из опубликованного документа следовало, что операция по ликвидации А.Литвиненко, вероятно, была проведена с одобрения российского руководства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков впоследствии назвал доклад Лондона по делу о гибели А.Литвиненко квазирасследованием, которое способно испортить российско-британские отношения.