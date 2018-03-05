|Украинский боксер бросил вызов чемпионам планеты, чтобы получить титул
|05.03.2018 23:23
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Наш соотечественник заявил, что хочет драться с лучшим боксером планеты вне зависимости от весовой категории (Р4Р). Кроме того, Деревянченко выразил готовность встретиться с чемпионом The Ring и WBO в первом среднем весе Саулем Альваресом и американцем Джермеллом Чарло, владеющим поясом WBC в этом же дивизионе.
«Я готов драться с Головкиным, Альваресом или даже Чарло. Готов ко всем топовым боксерам в среднем весе. Мне не важно, с кем именно встретиться. Главное, чтобы на кону стоял титул чемпиона. Все отдам ради завоевания чемпионского титула. Готов к поединкам против лучших. Устал ждать титульного боя», – цитирует Сергея Klitschko-Brothers.
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