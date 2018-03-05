|Обнаружен в торговом центре: В Великобритании отравили бывшего российского шпиона
|05.03.2018 23:25
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Мужчина, который подвергся воздействию неизвестного вещества в графстве Уилтшир, оказался россиянином, ранее осужденным у себя на родине за шпионаж в пользу Великобритании.
Об этом сообщает BBC, информирует svodka.net.
66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя спутница были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери в воскресенье днем.
Отравляющее вещество пока не идентифицировано.
В 2010 году Скрипалю предоставили убежище в Великобритании после обмена шпионами между США и Россией.
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В 2006 году полковник Скрипаль, прежний офицер военной разведки в отставке, был приговорен к 13 годам заключения за шпионаж в пользу Великобритании.
Он был признан виновным в передаче британцам информации о российских агентах, работающих под прикрытием в Европе.
В России утверждают, что Скрипаль получил $ 100 тыс. за информацию, которую он поставлял с 1990-х годов.
Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в обмен на 10 американских шпионов в 2010 году. Позднее Скрипаль перебрался в Великобританию.