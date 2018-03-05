Мужчина, который подвергся воздействию неизвестного вещества в графстве Уилтшир, оказался россиянином, ранее осужденным у себя на родине за шпионаж в пользу Великобритании.

Об этом сообщает BBC, информирует svodka.net.

66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя спутница были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери в воскресенье днем.

Отравляющее вещество пока не идентифицировано.

В 2010 году Скрипалю предоставили убежище в Великобритании после обмена шпионами между США и Россией.

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В 2006 году полковник Скрипаль, прежний офицер военной разведки в отставке, был приговорен к 13 годам заключения за шпионаж в пользу Великобритании.

Он был признан виновным в передаче британцам информации о российских агентах, работающих под прикрытием в Европе.

В России утверждают, что Скрипаль получил $ 100 тыс. за информацию, которую он поставлял с 1990-х годов.

Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в обмен на 10 американских шпионов в 2010 году. Позднее Скрипаль перебрался в Великобританию.

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