Тегеран готов начать обогащение урана до 20% за два дня

Как заявил представитель Иранской организации атомной энергетики Беруз Камалванди, этот уровень обогащения превышает в 4 раза уровень обогащения, который необходим для использования в ядерной энергетике, сообщает Reuters .

Камалванди заявил, что соглашение 2015 по ядерной программе Ирана не может быть предметом повторных переговоров как того требуют США.

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут разорвать ядерную сделку с Ираном в любой момент .

В свою очередь Reuters сообщает, что Трамп откажется сертифицировать заключенное в 2015 году соглашение об ограничении иранской ядерной программы, ознаменует существенные изменения в политике Соединенных Штатов.

Впоследствии стало известно, что все США остаются в ядерной сделке с Ираном , но расширяют подход к оценке террористической деятельности этой страны.

Иран также пригрозил Соединенным Штатам выходом по ядерной сделки в том случае, если Вашингтон введет новые санкции.

Как известно, ядерная соглашение было подписано в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном.

Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.