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Ольга Фреймут з Сонею Плакидюк влаштувала "домашню фотосесію" (ФОТО)
05.03.2018 23:30
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Відома телеведуча Ольга Фреймут, яка днями вразила шанувальників розповіддю про няньку молодшого сина, яка вдарила малюка по обличчю, зараз, схоже, більше часу проводить саме вдома, куди й завітала відомий фотограф Соня Плакидюк.

Тепер шанувальники запитують, чи дочекаються вони стильної фотосесії від двох зірок, адже в Інстаграмі Ольга поділилась кадром, зробленим Сонею на її телефон. На фото Ольга позує у елегантному пальто з чорним бантом на шиї.

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia) 5 Бер 2018 р. о 6:10 PST


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