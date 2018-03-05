|Ольга Фреймут з Сонею Плакидюк влаштувала "домашню фотосесію" (ФОТО)
|05.03.2018 23:30
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Відома телеведуча Ольга Фреймут, яка днями вразила шанувальників розповіддю про няньку молодшого сина, яка вдарила малюка по обличчю, зараз, схоже, більше часу проводить саме вдома, куди й завітала відомий фотограф Соня Плакидюк.
Тепер шанувальники запитують, чи дочекаються вони стильної фотосесії від двох зірок, адже в Інстаграмі Ольга поділилась кадром, зробленим Сонею на її телефон. На фото Ольга позує у елегантному пальто з чорним бантом на шиї.
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