В этом году конец февраля и март напугали украинцев невиданными морозами и снегопадами — дороги замело, а температура кое-где опускалась до -25. Неужто погода перепутала время и вместо весны у нас продолжается зима, а тепло придет только к лету?

Когда придет весна — точно знает народный синоптик из Волыни Владимир Деркач, который уже много лет ведет наблюдения за погодой и составляет прогноз. Оказывается, март в этом году так и не вспомнит, что он — первый месяц весны по календарю. Потепление, конечно, будет — и оно на пороге, но закреплять результат весна не собирается.

— Вторая декада марта будет днем теплой — на градуснике ждем плюс, а ночью все еще будет сохраняться минус, но иногда температура и в темное время суток будет подниматься до нуля и выше, — рассказывает Владимир Деркач. — А уже в третьей декаде опять грядет похолодание — морозы и днем, и ночью.

В конце марта обещают до десяти мороза, участятся осадки.

Начало апреля также не позволит спрятать зимнюю одежду подальше в шкаф — будет холодно, но уже без морозов: небольшой минус может быть ночью, но вероятность этого низкая. Потеплеет в середине апреля, а после 20-го, наконец, двери распахнет весна.

— Но это будут еще далеко не летние температуры, — говорит народный синоптик. — В этом году все будет в меру — ни слишком холодно, ни слишком жарко.

А в мае весна начнет сдавать позиции наступающему лету. С середины и до конца мая на улице будет по-настоящему тепло — больше 20 градусов. Вот только при этом в мае следует ждать дождей. Хорошо еще, что это будут не затяжные и не сильные ливни.

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