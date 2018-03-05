Депутаты аргументировали такой запрет сохранением семейных ценностей и компромиссом между работниками и работодателями

Таким образом предприниматели смогут избежать штрафов за торговлю по воскресеньям, вступившим в силу с началом марта, пишет onet.pl .

Закон, который делает торговлю в этот день нарушением, содержит ряд исключений, и железнодорожные объекты для торговли также между них. В частности, такой план хочет осуществить торговый центр в Гданьске, который расположен возле железнодорожного перрона станции Вжещ. Информацию об этом изданию подтвердил руководитель ТЦ Анджей Клейн.

Сейм Польши поддержал этот законопроект 12 января. Депутаты аргументировали такой запрет сохранением семейных ценностей и компромиссом между работниками и работодателями.