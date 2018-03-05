|В Польше придумали способ, как обойти запрет на торговлю по воскресеньям
|05.03.2018 23:33
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Депутаты аргументировали такой запрет сохранением семейных ценностей и компромиссом между работниками и работодателямиНекоторые торговые центры в Польше намерены перерегистрировать свой бизнес для получения статуса объекта железнодорожной инфраструктуры.
Таким образом предприниматели смогут избежать штрафов за торговлю по воскресеньям, вступившим в силу с началом марта, пишет onet.pl .
Закон, который делает торговлю в этот день нарушением, содержит ряд исключений, и железнодорожные объекты для торговли также между них. В частности, такой план хочет осуществить торговый центр в Гданьске, который расположен возле железнодорожного перрона станции Вжещ. Информацию об этом изданию подтвердил руководитель ТЦ Анджей Клейн.
Сейм Польши поддержал этот законопроект 12 января. Депутаты аргументировали такой запрет сохранением семейных ценностей и компромиссом между работниками и работодателями.
Напомним, что 1 марта, вступил в силу закон , который предусматривает постепенную запрет на торговлю по воскресеньям в торговых центрах и супермаркетах в 2018-2019 годах, и полный запрет - с 2020 года.