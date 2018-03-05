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«За миску каши», — в Сети высмеяли попавшего в плен российского террориста
05.03.2018 23:39
«За миску каши», — в Сети высмеяли попавшего в плен российского террориста В сети в шуточной форме описали подробности захвата в плен российского наемника террористов на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, российский наемник случайно проник на украинские позиции, где его взяли в плен артиллеристы.

«Оказалось, что воин РФ прошел незамеченным сквозь боевые порядки бригады, и был взят в плен бойцами противотанкового артиллерийского дивизиона в тылу украинских войск. Более того, по уверениям бойцов бригады, П. блуждал в нашем тылу несколько суток. О существовании блуждающего москаля украинским военным сообщили продавщицы сельских магазинов, к которым зашел военный с оружием в российском «цифровом» камуфляже, и к ужасу продавщиц пытался купить продукты за российские рубли. За неуловимым российским террористом началась охота, и фарт в виде голодного москаля привалил к артиллеристам», — говорится в сообщении.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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