На данный момент полиция расследует происшествие

Об этом сообщает " Русская служба BBC ".

Как сообщает издание, накануне стало известно, что из одного из торговых центров города доставили двух, мужчины 66 лет и женщину 33 лет с признаками отравления неизвестным веществом. После этого городские власти объявили о чрезвычайной ситуации, здание торгового центра и несколько городских районов были полностью перекрыты и окружены, специалисты проводили дезинфекцию. Приемное отделение больницы, в которую госпитализировали пострадавших, также было закрыто. Власть не назвала вещество, по которой были перекрыты городские районы.

Свидетель происшествия рассказала журналистам BBC, что видела пострадавших на скамейке у входа в торговый центр примерно у 16 ​​часов. "Мужчина беспорядочно двигал руками, в глазах пустота. Девушка уткнулась в него лицом, будто уснула, бесспорно потеряла сознание. Честно говоря, они были явно не в себе", - заявила она.

Позже сосед Сергея Скрипача рассказал, что около 17:00 того же дня в дом бывшего российского разведчика прибыла полиция и с тех пор его не покидала.

По данным BBC, на данный момент полиция расследует происшествие.

Напоминаем, что Сергей Скрипач - в прошлом офицер ГРУ, был арестован ФСБ в 2004 году по подозрению в сотрудничестве с британской разведкой. Следствие установило, что вербовка Скрипача произошла еще в 1995 году. Он полностью признал свою вину и в 2006 году был осужден на 13 лет заключения за государственную измену, однако в 2010 году был помилован и вместе с Игорем Сутягиным, Александром Запорожским и Геннадием Василенко был обменян на группу российских разведчиков, которых уличили в США.