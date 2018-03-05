Развитие и соответствующие условия для среднего бизнеса будут помогать появлению новой страны.

Об этом рассказал системный исследователь украинского бизнеса Игорь Гут,передает со ссылкой на .

"Большие корпорации создают корпоративный планктон. Это "солдафоны", которые маршируют по правилам. Средний бизнес формирует свободомыслящих людей. Он возникает, живет и растет в конкурентных условиях. Это стимулирует развитие. Для страны - не создает ситуации, когда мы зависим от одной или двух компаний или отраслей экономики. Это разделение рисков и зависимостей, предпринимательский дух, постоянные инновации. Внутри таких компаний мягкий климат, они открыты. Именно средний бизнес может построить новую страну", - говорит экономист.

Устойчивость среднего бизнеса - залог того, что в случае кризиса экономика страны не упадет.

"Вт Южной Корее есть немало компаний, которые конкурируют на мировом уровне. Но страна постоянно думает о среднем бизнесе. Они стремятся сегодня разложить риски в разные корзины. И тогда если что-то случается - они теряют определенное количество игроков, но не всю экономику. Средний бизнес более гибкий, быстрее адаптируется к изменениям", - рассказал исследователь бизнеса.

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