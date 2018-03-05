В частном доме Бердичева, Житомирская область, погибла семья из шести человек, их соседка и девушка одного из членов семьи. Об этом сообщил телеканал «112 Украина»со ссылкой на слова пресс-секретаря областной полиции Аллы Ващенко.

Тела обнаружили 5 марта, около 19:30. Соседи погибших заметили, что никто из членов большой семьи не появляется на улице уже несколько дней и вызвали полицию.

В доме находилась раскаленная угольная плита. Вероятно, она стала источником угарного газа. Среди погибших муж, жена, двое их детей 1990 года рождения и 1997 года рождения, двое внуков — мальчику было три года, девочке почти годик. Среди погибших обнаружена девушка сына погибшего и соседка, которая, вероятно, зашла в гости.

— На данный момент гибель 8 человек уже подтвержденный факт, на месте работают следственно-оперативные группы ГУ НП Житомирской области и Бердичевского отделения полиции», — подтвердила Ващенко.

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