Решение немецких социал-демократов участвовать в «большой коалиции» с блоком ХДС/ХСС предотвратило один из самых больших кризисов в современной истории Германии и Европы в целом. Если бы было принято другое решение, кризис оказался бы куда более серьезным.

В Германии в принципе не очень понимали, как находить выход из такого положения. Правительства меньшинства в истории страны еще не было — и оно могло бы оказаться не очень эффективным. Досрочные выборы вряд ли изменили бы существенно парламентские пропорции, но усилили бы влияние правых евроскептиков из «Альтернативы для Германии», информирует svodka.net.

И вполне вероятно, что завершилась бы политическая карьера одного из самых адекватных лидеров современного мира — Ангелы Меркель. Это при том, что никакой альтернативы канцлеру у христианских демократов сегодня нет. Преемника нужно взращивать, а не провозглашать.

Но это были бы проблемы христианских демократов и Германии в целом. У социал-демократов другие проблемы. Их участие в «большой коалиции» с ХДС из года в год снижает слава партии у избирателей. Создаётся чувство, что времена, когда христианские демократы и социал-демократы сменяли друг друга у руля, минули безвозвратно. Можно прогнозировать, что еще одна «большая коалиция» не усилит популярности социал-демократов. Именно об этом говорили противники нового соглашения с ХДС, которые настаивали на переходе в оппозицию.

Но члены партии решили иначе. Подчёркиваю — рядовые члены партии, а не ее руководство. Почему они так решили?

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Есть такое понятие, как ответственность. Ответственность гражданина за будущее своей страны. Это то, чего не могут понять наши граждане, многие из которых уверены, что ответственность за их будущее — исключительно вопрос власти. И что если нужно делать выбор между собственным благополучием — или благополучием близких людей, политической организации, группы единомышленников и будущим государства, то нужно всегда помнить, что своя рубашка ближе к телу.

Немецкие социал-демократы решили иначе. Они поняли, что будущее Германии, будущее европейского единства намного важнее, чем электоральные перспективы их собственной партии. И такое чувство ответственности нужно ценить даже тем, кто далёк от политических симпатий к СДПГ и не в восторге от ее лидеров. Ведь дело не во взглядах, а в сочувствии к собственной стране. Такому сочувствию можно только учиться.

И в заключение — простое напоминание, которое, на первый взгляд, не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню.

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Последний раз «большая коалиция» с почти тем же идеологическим составом участников что и сейчас распалась 27 марта 1930 года.

Менее чем через три года немецким канцлером стал Адольф Гитлер.

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