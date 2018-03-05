Неудивительно, что "Газпром" разорвал контракты с "Нафтогазом" именно сейчас, за две недели до выборов президента РФ. Такое мнение высказала заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль. Зеркаль: Ни у кого не должно возникнуть вопросов, почему реакция "Газпрома" была именно такой Фото: Lana Zerkal / Facebook "18 марта в России должны состояться выборы. И проигрыш "Газпрома" украинской компании воспринимается как пощечина. Поэтому сразу последовала крайне эмоциональная реакция. Думаю, ни у кого не должно возникнуть вопросов, почему реакция была именно такой", – отметила она.Даже в России понимают, что рассмотрение Стокгольмским арбитражем представления о разрыве контрактов займет очень много времени – как минимум до истечения срока действия этих контрактов, добавила Зеркаль.28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину. В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.5 марта председатель российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что российская компания официально направила уведомление в НАК "Нафтогаз України" о начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж на поставку газа в Украину и его транзит в страны Евросоюза.Коммерческий директор "Нафтогазу" Юрий Витренко подтвердил получение уведомлений о разрыве контрактов. Он назвал предложение россиян о расторжении транзитного соглашения неприемлемым, напомнив, что согласно договору, обращению в арбитраж должны предшествовать переговоры сторон в течение 45 дней. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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