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Зеркаль: Перед президентскими выборами в РФ проигрыш "Газпрома" "Нафтогазу" - это пощечина для правящего истеблишмента
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05.03.2018 23:49
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Неудивительно, что "Газпром" разорвал контракты с "Нафтогазом"
именно сейчас, за две недели до выборов президента РФ. Такое мнение
высказала заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.
Зеркаль: Ни у кого не должно возникнуть вопросов, почему
реакция "Газпрома" была именно такой Фото: Lana Zerkal / Facebook
"18 марта в России должны состояться выборы. И проигрыш "Газпрома"
украинской компании воспринимается как пощечина. Поэтому сразу
последовала крайне эмоциональная реакция. Думаю, ни у кого не
должно возникнуть вопросов, почему реакция была именно такой", –
отметила она.Даже в России понимают, что рассмотрение Стокгольмским
арбитражем представления о разрыве контрактов займет очень много
времени – как минимум до истечения срока действия этих контрактов,
добавила Зеркаль.28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал
российский "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63
млрд за недопоставку согласованных объемов газа для
транзита. В результате двух арбитражных споров между
компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской
стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта
стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу
України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК.
В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в
Украину. В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского
решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и
заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации
убытков.5 марта председатель российского "Газпрома" Алексей Миллер
сообщил, что российская компания официально направила уведомление в
НАК "Нафтогаз України" о начале процедуры расторжения
контрактов через Стокгольмский арбитраж на поставку газа
в Украину и его транзит в страны Евросоюза.Коммерческий
директор "Нафтогазу" Юрий Витренко подтвердил получение уведомлений
о разрыве контрактов. Он назвал предложение россиян о расторжении
транзитного соглашения неприемлемым, напомнив, что согласно
договору, обращению в арбитраж должны предшествовать
переговоры сторон в течение 45 дней.
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