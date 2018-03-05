Если в течение 45 дней НЕ будут достигнуты договоренности и российская компания обратится в арбитраж, то процесс будет продолжаться годы

Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко, пишет " Интерфакс-Украина ".

Вторник сообщил, что договор на транзит газа продолжит действовать до конца 2019 независимо от планов "Газпрома" относительно его расторжения через арбитраж.

"Если в течение 45 дней НЕ будут достигнуты договоренности и российская компания обратится в арбитраж, то процесс будет продолжаться годы", - заявил он.

"На наш взгляд, с практической точки зрения ничего не произойдет, договор будет действовать до конца 2019", - сказал коммерческий директор НАК.

Вторник добавил, что исключением может быть только, если "Газпром" пойдет на действия внеправового поля.

Во время пресс-конференции Витренко заявил, что НАК "Нафтогаз" подтвердил получение от "Газпрома" информации о расторжении контрактов .

"Газпром" сегодня официально направил сообщение к "Нафтогазу Украины" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Напомним, что 28 февраля Нафтогаз заявил, что Газпром "обязали выплатить $ 2560000000 Украина . По словам председателя правления" Нафтогаза "Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для" Газпрома "начинается с на следующий день - то есть 1 марта 2018.

После этого "Газпром" вернул "Нафтогаза" предоплаты за газ и отказался поставлять его с 1 марта .

НАК "Нафтогаз Украины" призвала украинский экономить газ - уменьшить температуру в помещениях. Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки .

Впоследствии глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания собирается "немедленно начать" в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.

В ответ Президент Украины Петр Порошенко заверил , что договор не будет расторгнут. По слвоам Президента, договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" нельзя разорвать в одностороннем порядке.

В субботу, 3 марта, Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности принял решение о снятии ограничения по газоснабжению учебных заведений Украины. МОН позволило с понедельника всем учебным заведениям возобновить работу .