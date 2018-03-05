Такое мнение “Обозревателю» высказал российский журналист Игорь Яковенко.

«Что касается наркотрафика из Аргентины и, скорее только, из Уругвая и, вероятно, из других стран Латинской Америки, то это очень пикантный штрих к портрету путинского режима. Очевидно, что этим кокаином обсыпан не только МИД, но и, скорее только, Кремль. Потому что борт президентский, ну и МИД тоже не сам по себе, не отдельно стоящий. Так что вероятность того, что у верхов власти носы в кокаине, довольно велика», — заметил он.

Отвечая на вопрос, как будут развиваться события, если причастность Кремля к этому делу будет установлена, журналист сказал: «У меня вызывает сильное сомнение относительно слов «будет установлено». Дело в том, что ничто, будучи установленным, не признается российской властью как истина. Фотографии президентского борта, на котором перевозили кокаин? «Это подделка», — заявляют представители российской власти. Песков вообще изобразил непонимание – «Кокаин? Какой кокаин?» Мария Захарова заявляет, что никаких там наших дипломатов не было, хотя всем известно, что первый секретарь посольства участвовал в этих переговорах».

«И даже если появится видеосъемка, где Путин купается в ванной, наполненной кокаином, все скажут, что это монтаж», — не сомневается Яковенко.

Он предположил, что расследование кокаинового следа будет продолжатся. «В нем заинтересованы не только в Латинской Америке, но и в Европе, потому что часть этого кокаина оседала в Европе».

Вместе с тем журналист уверен, что никаких последствий «лично для Путина, лично для Лаврова» этот скандал иметь не будет. «Опосредованно для репутации – да. У Путина появилась новая кличка – «кокаиновый барон». Но у него много всяких имен, будет еще одно. Подумаешь? Может быть, убьют еще пару-тройку человек в МИДе – сейчас в управлении МИДа по Латинской Америке там просто падёж, уже несколько человек убили. Будут рубить концы».

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