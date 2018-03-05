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В центре оккупированного Донецка взорвался автомобиль, есть погибший
05.03.2018 23:57
В результате подрыва Daewoo Matiz возле донецкого стадиона "Олимпийский" погиб водитель автомобиля. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Место происшествия оцепили силовики Скриншот: TK Union / YouTube По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб, один – получил ранения. Место происшествия оцепили силовики.На кадрах, которые опубликовал "республиканский" телеканал "Юнион", видно, что взрывом был поврежден Daewoo Matiz, а погибший находился за рулем автомобиля.ВИДЕОВидео: TK Union / YouTube

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