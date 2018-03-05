В результате подрыва Daewoo Matiz возле донецкого стадиона
"Олимпийский" погиб водитель автомобиля. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Место происшествия оцепили
силовики Скриншот: TK Union / YouTube По предварительным данным, в
результате инцидента один человек погиб, один – получил ранения.
Место происшествия оцепили силовики.На кадрах, которые опубликовал
"республиканский" телеканал "Юнион", видно, что взрывом был
поврежден Daewoo Matiz, а погибший находился за рулем
автомобиля.ВИДЕОВидео: TK Union / YouTube
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