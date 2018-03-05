Глава государства внес изменения в свое декларации

Об этом говорится в сообщении о значительных изменениях за нынешний год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Порошенко задекларировал 915 тыс. 260 грн доходов от вкладов в МИБ: 531 тыс. 643 грн, 283 тыс. 543 грн и 100 тыс. 74 грн.

Ранее iPress.ua сообщал, что Президент Петр Порошенко задекларировал доход в сумме 1 млн 29 тыс. 785 грн в виде процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ), конечным бенефициаром которого является он сам.

По данным НБУ на 1 января 2017 года, основным акционером МИБ является Петр Порошенко, суммарно владеет 60% акций финучреждения.

Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры Порошенко - первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко (14,94%), первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський и глава ООО "Днепропетровский опытный завод" Энергоавтоматика ", председатель наблюдательного совета ЧАО" Иста -центр "Олег Зимин (оба - по 9,9008%).