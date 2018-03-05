Во Львове прошел марш "Помни Героев" в честь генерала УПА Романа Шухевича и всех павших борцов за свободу Украины.

Мероприятие приуроченое к 68-й годовщине со дня гибели генерал-хорунжего Романа Шухевича организовали Национальный Корпус, Правый сектор и ",передает со ссылкой на .

Националисты и неравнодушные львовяне прошли факельным шествием с флагами Украины и гигантским красно-черным флагом от Ратуши к памятнику Степану Бандере. По дороге скандировали: "Слава Украине! Героям слава!","Украина понад усе!", "Наша земля - наши герои!", "Помни чужинец, здесь хозяин - украинец!".

Среди лозунгов были также "Город Львов не для польских панов!". Активисты несли и одноименный баннер.

"Украина - это самостоятельное государство и нам никто не в праве диктовать кого чествовать, кого любить и ценить. Мы не пропагандируем ксенофобию или разжигание межнациональной розни. Никаких антипольских лозунгов не было. Это предупредительный шаг, чтобы здесь не состоялся сценарий произошедший на Донбассе. Украинские националисты кроме того что борются за свое государство, стремятся к пониманию и нормальных отношений с другими странами. Вражду сеют провокаторы", - заявил глава львовского Правого сектора Тарас "".

В конечной точке маршрута провели вече и почтили память генерала УПА молитвой украинского националиста, файерами и салютами.

"Роман Шухевич - всю свою жизнь посвятил национальным интересам. Не словами, не лозунгами а действиями. Это пример воина и победителя, которому должен сейчас подражать каждый украинец. Его кровь течет в жилах националистов, которые стоят на защите нашей страны и нации", - отметил начальник штаба Национального корпуса Львовщины Святослав Серый.

"Львов был символом польской оккупации Галичины. В межвоенный период украинцы во Львове чувствовали себя людьми второго сорта. Студентов-украинцев выбрасывали из университетов, украинских патриотов выгоняли с государственной службы, закрывались украинские школы, польские шовинисты устраивали массовый террор против украинского народа. Этот террор остановил Роман Шухевич, который впервые во Львове дал отпор польскому шовинизму", - заявил во время выступления экс-нардеп Юрий Михальчишин.

Как утверждают организаторы, это самая многочисленная акция в честь Романа Шухевича за всю историю города, собрала более 2,5 тыс человек. Среди присутствующих было немало активистов из других городов. Часть из них - несовершеннолетние.

Роман Шухевич - главнокомандующий УПА. Родился 30 июня 1907 во Львове. Возглавлял галицкий краевой провод Организации украинских националистов. В 1941-1942 годах был командиром военного подразделения "Нахтигаль" в составе иностранных легионов Вермахта. Был главой Секретариата Украинского главного освободительного совета. Погиб 5 марта 1950 в бою с отрядом советских спецслужб в селе Белогорще близко Львова.

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