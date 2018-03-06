Власти не обнародуют статистику об осужденных за преступный оборот наркотических средств, отмечая, однако, что в прошлом году раскрыли 5068 таких преступлений. Согласно той же официальной статистике, 89,9% тех, кто совершил преступление, привлечен к уголовной ответственности.

Осужденные «за наркоту» в Беларуси сидят долго: сроки для тех, кого обвинили в изготовлении или хранении с целью сбыта, начинаются от пяти лет.

За большой объем, особенно опасные вещества, распространение группой лиц или на территории учреждений образования, здравоохранения и т.д. срок наказания начинается от 8 лет — и до 25-ти, если проданный или использованный как «угощение» наркотик привел к смерти потребителя.

Поэтому цифры, приведенные правозащитниками, на самом деле могут быть даже большими, если ежегодные официальные данные о наркопреступлениях подытожить за три последних года, в течение которых действует жесткое антинаркотическое законодательство.

Особое место в этой статистике — совсем юные осужденные.

С 2015 года в Беларуси уголовная ответственность за хранение и сбыт наркотиков наступает с 14 лет. В стране известны случаи, когда 15-16-летним подросткам дают реальные десятилетние сроки.

«На тот момент, когда произошло это все, ей было 15 лет. И вот представьте, моей девочке сейчас 16. Через 10 лет выйдет 26-летняя девочка-женщина, и она будет обучена только тому, чему ее научит зона», — говорит Наталья Карпович, мама Дианы Карпович, осужденной 2 февраля 2018 года на 10 лет лишения свободы за преступный оборот наркотических средств, совершенный организованной группой.

«Сейчас я этим ментам даже благодарен: неизвестно, кем бы уже был и был ли бы вообще», — 30-летний Вадим, который пять лет назад отсидел два года в СИЗО и «на зоне» и уже отбыл назначенный после пересмотра дела срок профилактического наблюдения, не хочет называть свою фамилию.

Рассказывает, что его с товарищем задерживали очень жестко — на стоянке возле торгового центра бойцы в гражданском быстро разбили стекло автомобиля и нашли у друзей чуть больше грамма синтетического наркотика.

«По тогдашнему законодательству мы могли пойти как потребители — если найденное разделить на двоих, даже под большую дозу не подпадали. Но оперативник нашел в качестве свидетеля давнего и случайного знакомого, который показал, что мы пытались его угостить «около двух раз»- и пошли мы в суд уже как группа по распространению. Спасибо родным, адвокатам и судье, который рассматривал апелляционное дело!»- мужчина не может сдержать волнения.

Вадим признает: с усиленным в последние годы законодательством за найденное у них во время ареста сидели бы долго: наркотик уже внесли в список как отдельно опасный.

«Тех двух лет мне хватило … А вообще за эту гадость головы надо откручивать — тем, кто понимает, что делает!» — эмоционально восклицает он.

Тюремные сроки за хранение и сбыт наркотиков были увеличены с 1 января 2015 года, после вступления в силу декрета президента Лукашенко «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».

В соответствии с декретом, уголовная ответственность за хранение и сбыт наступает с 14-летнего возраста. Введена административная ответственность за нахождение в общественных местах в состоянии наркотического опьянения.

Правительство и его структуры создали систему, позволяющую оперативно реагировать на «новинки» наркорынка и блокировать каналы поступления наркотиков в Беларусь.

Госкомитет судебных экспертиз оснащен оборудованием, которое способно, согласно отчетам его руководства, в течение получаса распознать вид наркотического вещества, в том числе спайсов (синтетическая марихуана).

В короткий срок данные о новом опасном веществе заносятся в размещенную на сайте МВД базу и становятся доступными правоохранителям в любом уголке страны. Для предотвращения пересылки наркотиков введены штатные сотрудники наркоконтроля на почте и в службах экспресс-доставки. Сайты, которые пропагандируют или распространяют наркотики, подлежат блокированию, так же как подобные аккаунты в соцсетях. По данным МВД, в 2017 году было закрыто более 25 интернет-магазинов, которые занимались реализацией наркотиков.

Верховный суд Беларуси недавно сообщил, что в результате комплексных мер количество осужденных за наркотики в 2017-м уменьшилась на 18,5%; количество несовершеннолетних, наказанных за преступный оборот наркотиков с целью сбыта, сократилось вдвое.

Президент Лукашенко, который на днях проводил заседание Совбеза, публично усомнился в статистике успеха.

«Мы боремся против наркоманов, а где те, которые сегодня партиями поставляют эту наркоту в Беларусь? — возмутился Лукашенко. — Заботясь только о показателях, никакой речи об эффективной ликвидации каналов поступления наркотиков в страну не может и быть. Конечно, гораздо легче получить быстрый результат за счет «мелочи», а ситуация на самом деле будет только ухудшаться «, — предупредил Лукашенко.

Вера ждет разрешения на свидание с сыном в колонии. Ее двадцатилетний сын Костя (имена изменены) — уже не студент столичного вуза, а «зэк» и, так называемый, «минер» (люди, прячут наркотики в определенных местах, где их потом найдут наркоманы). За распространение наркотиков с помощью таких «закладок», — суд назначил Константину девять с половиной лет лишения свободы.

Друг, которому Костя взялся помочь (утверждал в суде, что в первый раз и по незнанию преступных намерений), получил 15 лет.

Вера больше теперь боится, что товарищ подаст апелляцию, и Косте назначат больший срок.

«Я не оставлю сына, я отсижу все вместе с ним, — Вера плачет. — Я думаю только об одном: через 10 — десять, — лет придет в эту комнату взрослый человек … Без профессии, с черным прошлым, тюремными «университетами»… А придет ли? И доживу ли я?»

Президент Лукашенко на очередном совещании по противодействию незаконному обороту наркотиков распорядился создать в местах изоляции для распространителей наркотиков невыносимые условия — «чтобы они смерти просили».

Пощады просят не из тюрем: родственники осужденных, осведомлены о том, как живется их близким в умышленно созданных по указанию президента условиях, заявляют, что тех, кто попал за наркотики наказывают жестче, чем убийц и насильников.

Стихийно созданное объединение «Матери 328″ (328 — статья в уголовном кодексе Беларуси, которая определяет наказание за изготовление, применение, хранение, распространение наркотиков) взывает к общественности и чиновникам.

«Матери 328″ заявляют, что в местах лишения свободы — не только в колониях, но и в ЛТП (лечебно-трудовых профилакториях), в которых по указанию президента Лукашенко созданы жесткие условия содержания — их родным не оказывается необходимая медицинская помощь, крайне низко оплачивается труд; помещения, где отдельно от других заключенных удерживают осужденных «за наркоту», переполнены.

И, конечно, всех угнетают назначенные судами сроки.

«Ко мне приходили семьи на прием, и в администрации президента обсуждалось, что люди объединились, заявляют о том, что суровые наказания вряд ли помогут нормальному возвращению в социум. Все мы это слышим», — говорит Вадим Девятовский, депутат парламента , который не первый год занимается проблемами борьбы с наркотиками.

«Я понимаю родителей — мне их жалко, их детей жалко, — продолжает он. — Но на другой чаше этих весов — жизнь, здоровье, искалеченные судьбы других людей. Я думаю, последствия и риски знали те, кто совершил преступный шаг. Данные о том, что количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось вдвое, свидетельствуют, что жесткими мерами мы защитили и вот эту половину потенциально готовых оступиться — защитили от наркотиков и последствий, которые с ними связаны, в том числе от тюрьмы» .

По словам Вадима Девятовского, в парламенте и госструктурах обсуждается вопрос о смягчении наказаний — в первую очередь, вовлеченным в преступный оборот наркотиков несовершеннолетним.

«Мы ждем конкретных предложений, которые поступят в парламент», — отмечает Девятовский.

Предложения пока не поступили — ни от депутатов, ни из госорганов или иных наделенных таким правом структур.

Председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало сообщил на днях, что президиум совета министров, обсуждая эту проблему, высказался не за смягчение установленной действующим законам ответственности, а за поиски новых форм и персонифицированный подход к осужденным за наркотики.

Потребителей, которых, по словам Сукало, ежегодно привлекается к ответственности две тысячи, предложено активнее принудительно лечить. Условно-досрочное освобождение и замена наказания на более мягкое планируются для тех, кто встал на путь исправления.

«В рамках, подчеркну, действующего законодательства, без какой-либо его корректировки. Такой подход не будет носить массовый характер, он коснется в основном несовершеннолетних», — отметил в главной газете страны «Советская Белоруссия» Валентин Сукало.

О соразмерности преступления и наказания в Беларуси спорят и на официальных, и на неофициальных площадках. Не только «Матери 328″ и правозащитники, но и ряд чиновников убеждены в необходимости декриминализации незначительных наркопреступлений. Основной посыл — вернуть в социальную и производительную сферы молодых и дееспособных граждан, которых надолго отправили за решетку.

Решение, однако, зависит от госорганов. И от настроения президента Лукашенко на очередном совещании по наркопроблемам.

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