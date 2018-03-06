В Пхеньяне представители КНДР и Южной Кореи обсудят проблемы
ядерного разоружения на Корейском полуострове и возобновление
диалога между США и Северной Кореей. Вчера 23.57 | комментариев: В
состав делегации Южной Кореи вошли 10 чиновников Фото: ЕРА
Южнокорейская делегация из 10 человек находится в Пхеньяне для
переговоров, которые отчасти направлены на возобновление диалога
между КНДР и США. Среди них глава разведки Сух Хун и советник по
национальной безопасности Чжун Юй-Юн.Переговоры стали первыми с
момента прихода к власти Ким Чен Ына в 2011 году. В ходе
двухдневной поездки стороны должны обсудить проблемы ядерного
разоружения на Корейском полуострове.9 января в деревне
Пханмунджом, расположенной в демилитаризованной зоне между
двумя странами, состоялся первый раунд дипломатических
переговоров об участии КНДР в зимних Олимпийских
играх 9–25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. После этого
прошло еще два раунда переговоров. 9 февраля в южнокорейском
Пхенчхане состоялась церемония открытия зимних
Олимпийских игр 2018 года. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на
церемонии пожал руку сестре северокорейского лидера Ким Е Чжон.10
февраля Ким Е Чжон передала приглашение Мун Чжэ Ину приехать в
Пхеньян и встретиться с верховным лидером КНДР.23
февраля министерство финансов США объявило о введении
самого большого из существующих пакетов санкций против КНДР.4
марта телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США,
знакомый с данными американской разведки, сообщил, что за время
Олимпийских игр Северная Корея достигла прогресса в
совершенствовании механизма управления баллистическими ракетами.
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