|Лидер правящей партии Италии официально заявил об отставке после провала на выборах
|06.03.2018 00:05
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Ренци подтвердил, что его партия не пойдет на объединение с популистамипрежний премьер-министр Италии Маттео Ренци официально заявил об отставке с должности главы руководящей Демократической партии после неудачного результата на выборах.
Маттео Ренци. Фото: lettera43.it
Об этом сообщает Ansa .
"Мы признаем, что эта явное поражение требует от нас открыть новую страницу в истории демократической партии", - заявил Ренци.
Он также подтвердил, что его партия не пойдет на объединение с популистами.
"Мы уже говорили о своем" нет "правительства с экстремистами, мы не изменили свое мнение", - сказал Ренци.
По промежуточным результатам выборов, правящая Демократическая партия набирает менее 19% голосов избирателей - это исторический антирекорд для партии. Демократы уже дали понять, что с таким результатом перейдут в оппозиции.
Как сообщалось, три политические силы, исповедующие идеологию евроскептицизма, получают убедительное большинство мандатов в обеих палатах нового итальянского парламенте
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