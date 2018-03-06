Ренци подтвердил, что его партия не пойдет на объединение с популистами

Об этом сообщает Ansa .

"Мы признаем, что эта явное поражение требует от нас открыть новую страницу в истории демократической партии", - заявил Ренци.

Он также подтвердил, что его партия не пойдет на объединение с популистами.

"Мы уже говорили о своем" нет "правительства с экстремистами, мы не изменили свое мнение", - сказал Ренци.

По промежуточным результатам выборов, правящая Демократическая партия набирает менее 19% голосов избирателей - это исторический антирекорд для партии. Демократы уже дали понять, что с таким результатом перейдут в оппозиции.