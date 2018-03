Hyperloop в Украине — стоит ли его ждать, и что будет, если дождемся (фото, видео) Украинские власти нацелились на развитие в стране технологии сверхскоростных поездов Hyperloop, концепцию которой в 2013 году предложил миллиардер и визионер Илон Маск. Фото: The Hyperloop One В Украине хотят развивать Hyperloop – технологию перемещения пассажиров и грузов по вакуумным трубам в капсулах. Данная технология пока находится на стадии тестирования, и наша страна может выиграть, приняв участие в соответствующих экспериментах. Вместе с тем, коммерческое использование Hyperloop в Украине пока под большим вопросом. «Апостроф» разбирался, реализуем ли в принципе проект, когда вакуумные поезда понесутся по украинским просторам и всем ли они будут по карману. Украинские власти нацелились на развитие в стране технологии сверхскоростных поездов Hyperloop, концепцию которой в 2013 году предложил миллиардер и визионер Илон Маск. Министр инфраструктуры Владимир Омелян недавно сообщил, что строительство тестовой площадки Hyperloop может начаться уже в 2019 году в Днепре. Полигон должен строиться за средства частных инвесторов. Развитием проекта будет заниматься создаваемый для этих целей центр транспортных инноваций «Хайп Юэй». В будущее на сверхскоростях Технология Hyperloop предполагает передвижение капсул (наподобие мини-вагонов) по вакуумным трубам со сверхскоростями, что позволит за короткое время перемещать пассажиров (и грузы) на дальние расстояния. Пока Hyperloop удалось разогнать до скорости чуть более 300 км/ч, что соответствует показателям скоростных поездов и уступает скорости самолетов. Тем не менее разработчики уверяют, что потенциально технология может работать на скоростях, превышающих 1000 км/ч. Интерес к проектам Hyperloop уже проявили такие страны, как Словакия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Индия, Россия. При этом разработкой данных проектов занимается сразу несколько компаний, в том числе The Boring Company Илона Маска. Помимо Маска, Hyperloop решил заняться еще один не менее необыкновенный миллиардер Ричард Брэнсон, чья Virgin Group активно инвестирует в компанию Hyperloop One (сам Брэнсон вошел в совет директоров компании, которая с конца 2017 года именуется Virgin Hyperloop One). В ноябре 2017-го глава Virgin Hyperloop One Роб Ллойд заявил, что компания планирует приступить к строительству первой вакуумной трубы в 2019 году, с тем, чтобы в 2021 году провести первые испытания. При этом в Virgin Hyperloop One пока точно не знают, где построят первую трубу — сейчас обсуждаются несколько вариантов в США, Мексике, ОАЭ и Северной Европе. Ллойд уже подсчитал, какой будет цена билета на такой «поезд». По его словам, поездка на расстояние 50-60 км должна стоить не дороже $5. За такую сумму, например, можно купить билет на автобус из Братиславы в Вену, которые разделяет расстояние в 70 км. Автобус находится в пути примерно 1,5 часа, но благодаря технологии Hyperloop время может сократиться до 10 минут. Проект по соединению Братиславы с Веной планирует реализовать компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT) – основной соперник Virgin Hyperloop One. Правда, в HTT считают, что билет на их поезд должен стоить $20. Фото: RichMacf, wikipedia.org Пиар и пузырь Впрочем, пока о конкретных проектах говорить рано. По словам эксперта общественной компании «Европатруль» Вячеслава Коновалова, на сегодня реального Hyperloop, который может перемешать людей и грузы на сверхскоростях, нет. Он напомнил, что на данный момент капсулы Hyperloop удалось разогнать только до скорости 300 км/ч. «Пока что то, что в Дубае и США (тестовые площадки, – «Апостроф») – это только демонстратор технологии, это — не настоящий Hyperloop. Пока это можно охарактеризовать так: взрослые играют в детские игры», — сказал знаток «Апострофу». По его словам, на сегодня кампания по продвижению Hyperloop напоминает пузырь, который очень активно надувается, но может в скором времени лопнуть. «Под эту тему сейчас пытаются подписать как можно больше народа, чтобы собрать денег, а потом посмотрят, лопнет – не лопнет. Там больше пиара, чем прагматизма», — считает специалист. С этим согласен прежний заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава.»Эта технология пока существует на уровне тестирования на небольшом опытном участке, и говорить об экономике таких перевозок еще очень и очень рано. Более того, непонятно, можно ли будет использовать эту технологию для перевозки пассажиров. Понятно, что разработчики вкладывают деньги в продвижение, в PR. Но, если подходить прагматично, то пока пиарить еще нечего», — рассказал он «Апострофу». По словам Кавы, в технологии Hyperloop на сегодня не решен вопрос безопасности пассажиров. «Мы даже не можем сказать, дойдет ли она (технология Hyperloop) до эксплуатации, или нет. Потому что как эвакуировать пассажиров из этой капсулы в вакууме в случае какой-то проблемы, непонятно. Например, в авиации вопрос эвакуации пассажиров является ключевым при компоновке самолетов. Безопасность – главный фактор. Hyperloop не может ответить на вопрос безопасности», — заявил эксперт. Неподъемная ноша Если еще рано говорить о практическом внедрении Hyperloop в США, Европе или ОАЭ, то на что, в таком случае, надеется Украина? Насколько, в принципе, реалистичен для нее подобный проект? В ближайшее время – абсолютно нереалистичен, уверены опрошенные «Апострофом» эксперты. По словам Вячеслава Коновалова, главной проблемой является вопрос финансирования. «В мире они придумают какой-нибудь финансовый пузырь, а как у нас это будет работать? Украина сама не потянет этот проект», — сказал он. Фото: Okras, wikipedia.org Эксперт по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре аналитического центра «Украинский институт будущего» Ярослав Пилипчук также считает, что, как минимум, в течение ближайших пяти лет такой проект в Украине нереален. «На это есть две причины. Первая – проблема с деньгами. Нужно найти инвестиции под данный проект. Для инвестора главное – иметь окупаемость и доходность примерно 20-30%. Из-за того, что у нас нет платежеспособного спроса, нет пассажиропотока, проект, действительно, является неокупаемым. Второй момент – проект технически недоработан, там есть проблемы с безопасностью. Таким образом, по моему мнению, проект в течение как минимум пяти лет точно не будет реализован в Украине», — сказал Пилипчук в комментарии «Апострофу». Как считает Коновалов, в Украине в ближайшие годы ничего конкретного сделано в этом направлении не будет. «Пока что горизонт три-пять лет – это будет раскачка, эксперименты – полеты на Марс. На Марс мы, может быть, когда-нибудь полетим, но пока что мы отрабатываем технологию», — отметил он. В свою очередь, Пилипчук не исключает, что в Украине проект забуксует и даже остановится: «Возможно, через год, когда они просчитают технико-экономическое обоснование (ТЭО), они могут и отказаться от проекта или, как минимум, заморозить его». Дело – «труба» Тем не менее идея подключиться к такому амбициозному проекту как Hyperloop может оказаться выгодной для Украины. «Нужно проводить подготовку, делать технико-экономическое обоснование проекта, строить финансовые модели, чтобы знать, сколько можно произвести тех или иных материалов в Украине, чтобы реализовать этот проект, понять, где возникает импорт, а где наши материалы могут производиться», — отметил Ярослав Пилипчук. По его словам, выбор Днепра в качестве полигона для внедрения технологии Hyperloop неслучаен. «Главный эффект – на сталь, на трубы. «Интерпайп» (металлургическая компания со штаб-квартирой в Днепре, специализирующаяся на производстве труб, контролируется миллиардером Виктором Пинчуком, – «Апостроф»). Плюс техническая база у нас не самая плохая», — пояснил специалист. При этом, по его словам, Украина может осуществлять проект Hyperloop не для внутреннего рынка, а на экспорт. «Если у нас низкий пассажиропоток, проблемы с доходностью населения, окупаемость мы не обеспечим, то можно подумать над тем, какие части можно производить в Украине и экспортировать их. Это вариант представляется мне более реальным на протяжении пяти-семи-десяти лет», — сказал Пилипчук. Также, отметил он, реализация проекта в Украине должна происходить во взаимодействии с компаниями, имеющими профильную экспертизу: «Мы сами реально не сможем осилить эту технологию практически – «на земле». Для этого нужно тесно сотрудничать с компаниями, которые начали этим заниматься лет пять назад. Когда мы увидим, что, например, идет удешевление или технология улучшается, мы сразу можем подключиться. Мы будем знать, что предложить». Куда поедем? Ярослав Пилипчук предполагает, что, если технология Hyperloop оправдает себя, примерно к 2030 году она начнет массово внедряться в мире. Не исключено, что в это время Hyperloop появится и в Украине. Однако, что собой будет представлять Украина, какой будет ее экономика, спрогнозировать очень сложно, считает Александр Кава. «Какой будет уровень экономического развития? Какой будет себестоимость перевозки пассажиров в этой системе – тоже непонятно», — отметил он. В качестве примера Кава привел проект перевозки пассажиров на принципе магнитной левитации (maglev), который в 1990-е годы активно разрабатывался в Германии. «Но даже в Германии они не смогли реализовать ни одного коммерческого проекта», — сказал специалист, добавив, что единственный коммерческий проект в мире, который был сделан в рамках этой программы, — это линия в Китае между аэропортом Шанхая и центром города протяженностью 31 км (максимальная скорость — 431 км/ч). Если все же Hyperloop окажется не фантомом и при этом приживется в Украине, откуда и куда понесутся по вакуумным трубам первые капсулы? «Правильным направлением будет то, что даст максимальную инвестиционную эффективность, должен быть высокий пассажиропоток», — считает Ярослав Пилипчук. По его мнению, таким направлением может стать путь «Киев-Одесса». Впоследствии речь также может идти о маршрутах «Киев-Днепр», «Киев-Харьков», «Киев-Львов». Вячеслав Коновалов также называет путь «Киев-Одесса» как наиболее возможный для использования в Украине Hyperloop. Эксперт напомнил, что, по замыслу Илона Маска, через Украину должны пройти несколько коридоров глобальной сети Hyperloop, которые предусматривают транспортное соединение с Россией. Но, по его словам, пока не будет решен вопрос с РФ, «в первую очередь в том, что касается войны на Донбассе», этот проект нереализуем. При этом, как считает Вячеслав Коновалов, хорошие перспективы имеет развитие проекта в направлении западной границы Украины. По словам Ярослава Пилипчука, возможна кооперация с Польшей, чтобы соединить Киев и Варшаву (расстояние около 780 км, — «Апостроф») – «это было бы примерно около одного часа». Проект HTT помимо ветки «Братислава-Вена» также предусматривает возможные маршруты из Братиславы в Будапешт и в направлении Кошице, а от последнего до украинского Ужгорода – менее 100 км. И это тоже может стать одним из перспективных направлений для Украины, считает Ярослав Пилипчук. При этом, по его словам, «пока все очень неопределенно»: «Пока не будет результатов тестов, а они проводятся в Дубае, в США, в Южной Корее, ничто не будет двигаться — все находятся в ожидании». Эксперт, основываясь на расчетах «Украинского института будущего», отмечает, что билет на поезд Hyperloop на маршруте «Киев-Одесса» может стоить порядка 500 грн, «если издержки идут только на эксплуатацию без учета окупаемости проекта». «Если приходит частный инвестор, и он хочет, чтобы проект окупился, то $150 (4000 тыс. грн по текущему курсу, – «Апостроф») с учетом окупаемости в 30 лет», — добавил Пилипчук. Однако для реализации этого и подобных ему проектов в Украине необходимо создание благоприятного инвестиционного климата, удешевление кредитов, подчеркивает специалист. 