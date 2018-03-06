Из «кокаинового скандала» можно сделать вывод о том, что «кокаином обсыпан не только МИД, но и, скорее только, Кремль».

Такое мнение “Обозревателю» высказал российский журналист Игорь Яковенко, информирует svodka.net.

«Что касается наркотрафика из Аргентины и, скорее только, из Уругвая и, вероятно, из других стран Латинской Америки, то это очень пикантный штрих к портрету путинского режима. Очевидно, что этим кокаином обсыпан не только МИД, но и, скорее только, Кремль. Потому что борт президентский, ну и МИД тоже не сам по себе, не отдельно стоящий. Так что вероятность того, что у верхов власти носы в кокаине, довольно велика», — заметил он.

Отвечая на вопрос «Обозревателя», как будут развиваться события, если причастность Кремля к этому делу будет установлена, журналист сказал: «У меня вызывает сильное сомнение относительно слов «будет установлено». Дело в том, что ничто, будучи установленным, не признается российской властью как истина. Фотографии президентского борта, на котором перевозили кокаин? «Это подделка», — заявляют представители российской власти. Песков вообще изобразил непонимание – «Кокаин? Какой кокаин?» Мария Захарова заявляет, что никаких там наших дипломатов не было, хотя всем известно, что первый секретарь посольства участвовал в этих переговорах».

«И даже если появится видеосъемка, где Путин купается в ванной, наполненной кокаином, все скажут, что это монтаж», — не сомневается Яковенко.

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Он предположил, что расследование кокаинового следа будет продолжатся. «В нем заинтересованы не только в Латинской Америке, но и в Европе, потому что часть этого кокаина оседала в Европе».

Вместе с тем журналист уверен, что никаких последствий «лично для Путина, лично для Лаврова» этот скандал иметь не будет. «Опосредованно для репутации – да. У Путина появилась новая кличка – «кокаиновый барон». Но у него много всяких имен, будет еще одно. Подумаешь? Может быть, убьют еще пару-тройку человек в МИДе – сейчас в управлении МИДа по Латинской Америке там просто падёж, уже несколько человек убили. Будут рубить концы».

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