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Зеркаль: Перед президентскими выборами в РФ проигрыш "Газпрома" "Нафтогазу" - это пощечина
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06.03.2018 00:13
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Неудивительно, что "Газпром" разорвал контракты с "Нафтогазом"
именно сейчас, за две недели до выборов президента РФ. Такое мнение
высказала заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.37 |
комментариев: Зеркаль: Ни у кого не должно возникнуть
вопросов, почему реакция "Газпрома" была именно такой Фото: Lana
Zerkal / Facebook "18 марта в России должны состояться выборы. И
проигрыш "Газпрома" украинской компании воспринимается как
пощечина. Поэтому сразу последовала крайне эмоциональная реакция.
Думаю, ни у кого не должно возникнуть вопросов, почему реакция была
именно такой", – отметила она.Даже в России понимают, что
рассмотрение Стокгольмским арбитражем представления о разрыве
контрактов займет очень много времени – как минимум до
истечения срока действия этих контрактов, добавила Зеркаль.28
февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский
"Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за
недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В
результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом
удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен
доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что
"Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты
мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании
также заявили, что не будут поставлять газ в Украину. В "Нафтогазі"
расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского
арбитража по контракту на поставку газа и заявили,
что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.5
марта председатель российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил,
что российская компания официально направила уведомление в НАК
"Нафтогаз України" о начале процедуры расторжения
контрактов через Стокгольмский арбитраж на поставку газа
в Украину и его транзит в страны Евросоюза.Коммерческий
директор "Нафтогазу" Юрий Витренко подтвердил получение уведомлений
о разрыве контрактов. Он назвал предложение россиян о расторжении
транзитного соглашения неприемлемым, напомнив, что согласно
договору, обращению в арбитраж должны предшествовать
переговоры сторон в течение 45 дней.
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