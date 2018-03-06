Сайт "Миротворец" назвали нарушающим право человека на неприкосновенность частной жизни

Об этом передает издание " Крим.Реалии ". Соответствующее заявление сделал директор украинского представительства организации Мэтью Шааф во время выступления в Национальном союзе журналистов Украины.

"Политический и экономический давление на журналистов и СМИ заставляет их избегать выбора тех или иных« критических »тем. Власти ограничили свободу слова в Украине якобы под предлогом национальной безопасности. Но это больше политические действия. Попытки усилить контроль в интернет-пространстве мы расцениваем как усиление цензуры ", - заявил он.

В свою очередь глава украинского подразделения Мониторинговой комиссии ООН по правам человека Бенджамин Монро заявил, что работа сайта "Миротворец" нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности. Он подчеркнул, что в разделе "Чистилище" обнародованы личные данные десятков представителей медиа - без их согласия.

"Хотелось бы еще раз призвать полицию провести эффективное расследование деятельности этого сайта", - настаивает Монро.

Кроме того, он сообщил, что организация беспокоят многочисленные сообщения о нападениях на отдельных журналистов и штурмах редакций, в том числе с участием правоохранительных органов.

Ранее, в январе, Freedom House обнародовала отчет об уровне демократии и свобод в различных странах мира. По шкале от 7 баллов (менее свободные страны) до 1 балла (наиболее свободные страны) Украина получила 3 ​​балла и попала в раздел "частично свободных" стран. Аналитики Freedom House отметили, что "Украина продолжает восстанавливаться от волнений".