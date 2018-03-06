|Падающие с крыш сосульки и глыбы снега разбивают в Киеве автомобили (фото)
|06.03.2018 00:18
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Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.
«Куском льда упали на стойку и крышу Daewoo. Выбило заднее стекло… Вот такие «чудеса» по ул. В. Липковского, 25 (бывшая Урицкого). Аналогичный случай на ул. Лютеранская, 16. Упал кусок льда с крыши дома на Renault», — говорится в сообщении.
При этом пользователи в комментариях сообщают о том, что таких «жертв» по улицам столицы на самом деле больше.
«Жертв намного больше, вы пройдитесь по Гончара, по Ярославову валу и по прилегающим улицам! Там сосульки по 2 метра, на моих глазах тоже на машину упало, хорошо, что я шел на другой стороне», — пишет Богдан Крамаренко.
Некоторые предполагают, что же было бы, если вместо автомобилей в этом месте оказался пешеход.
«Но вот как быть, если идущему домой пешеходу прилетит?», «Не прилетит. Там машины стоят», — рассуждают они.
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