Компания "Нафтогаз України" довольно богата, чтобы оплатить замену газовых котлов по всей стране, утверждает коммерческий директор НАК Юрий Витренко. Витренко: Да, мы много зарабатываем Скриншот: Телеканал ICTV / Facebook "Люди ведь не платят просто цену. Они платят цену, умноженную на объем. Мы в состоянии сделать так, чтобы украинцы меньше потребляли газа. И даже при увеличении его стоимости они не будут больше платить. Мы поменяем им котлы за собственные деньги", – сказал он."Да, мы много зарабатываем. Но мы зарабатываем для украинцев – не для себя", – добавил коммерческий директор "Нафтогазу", предложив подумать, как наилучшим образом использовать возможности национальной компании.По его словам, в Европе добывающие компании имеют возможность поставлять газ населению, а "Нафтогаз" такого права лишен.1 марта "Газпром" вернул "Нафтогазу України" деньги в счет оплаты мартовских поставок газа, в российской компании заявили, что больше не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.Из-за действий России давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую газотранспортную систему 1 марта упало до наименьшего значения в этом году"Нафтогаз" с целью экономии газа инциировал акцию #Прикрути, к которой присоединился президент Украины Петр Порошенко.3 марта глава государства заявил, что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки газа компании нафтогаз витренко директор Теги: политика