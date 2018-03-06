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Витренко: Чтобы украинцы не платили больше даже при увеличении цены на газ, мы поменяем им котлы за деньги "Нафтогазу"
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06.03.2018 00:21
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Компания "Нафтогаз України" довольно богата, чтобы оплатить замену
газовых котлов по всей стране, утверждает коммерческий директор НАК
Юрий Витренко. Витренко: Да, мы много зарабатываем Скриншот:
Телеканал ICTV / Facebook "Люди ведь не платят просто цену. Они
платят цену, умноженную на объем. Мы в состоянии сделать так, чтобы
украинцы меньше потребляли газа. И даже при увеличении его
стоимости они не будут больше платить. Мы поменяем им котлы за
собственные деньги", – сказал он."Да, мы много зарабатываем. Но мы
зарабатываем для украинцев – не для себя", – добавил коммерческий
директор "Нафтогазу", предложив подумать, как наилучшим образом
использовать возможности национальной компании.По его словам, в
Европе добывающие компании имеют возможность поставлять газ
населению, а "Нафтогаз" такого права лишен.1 марта
"Газпром" вернул "Нафтогазу України" деньги в счет оплаты
мартовских поставок газа, в российской компании заявили, что больше
не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как
нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по
контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать
от "Газпрома" компенсации убытков.Из-за действий России давление в
транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую
газотранспортную систему 1 марта упало до наименьшего значения
в этом году"Нафтогаз" с целью экономии газа инциировал
акцию #Прикрути, к которой присоединился
президент Украины Петр Порошенко.3 марта глава государства
заявил, что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован.
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