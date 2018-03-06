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Сборная Украины сыграет товарищеский матч с Италией
06.03.2018 00:21
Сборная Украины сыграет товарищеский матч с Италией
Игра запланирована на 10 октября 2018 года
Сборные Украины и Италии договорились о проведении товарищеской игры на Апеннинском полуострове.
Сборная Украины сыграет товарищеский матч с Италией Фото: Facebook

Матч состоится 10-го октября 2018 года на территории Италии, информирует официальный сайт ФФУ.

В рейтинге ФИФА Украина занимает тридцать пятый место, а Италия - четырнадцатый.

Между собой эти команды встречались 7 раз - "Скуадра адзурра" получила 6 побед и еще один раз поединок завершился вничью.

Напомним, что 23-го марта сборная Украины сыграет против Саудовской Аравии, а 27-го марта - против Японии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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