|Сборная Украины сыграет товарищеский матч с Италией
|06.03.2018 00:21
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Игра запланирована на 10 октября 2018 годаСборные Украины и Италии договорились о проведении товарищеской игры на Апеннинском полуострове.
Фото: Facebook
Матч состоится 10-го октября 2018 года на территории Италии, информирует официальный сайт ФФУ.
В рейтинге ФИФА Украина занимает тридцать пятый место, а Италия - четырнадцатый.
Между собой эти команды встречались 7 раз - "Скуадра адзурра" получила 6 побед и еще один раз поединок завершился вничью.
Напомним, что 23-го марта сборная Украины сыграет против Саудовской Аравии, а 27-го марта - против Японии.
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