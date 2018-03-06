Игра запланирована на 10 октября 2018 года

Матч состоится 10-го октября 2018 года на территории Италии, информирует официальный сайт ФФУ.

В рейтинге ФИФА Украина занимает тридцать пятый место, а Италия - четырнадцатый.

Между собой эти команды встречались 7 раз - "Скуадра адзурра" получила 6 побед и еще один раз поединок завершился вничью.